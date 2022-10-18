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Ліза Глінська поділилася перевіреним рецептом гарбузової каші

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Ліза Глінська поділилася перевіреним рецептом гарбузової каші - фото 1

Кулінар Ліза Глінська поділилася зі своїми підписниками у соцмережах секретом легкого приготування гарбузової каші. Спробуйте приготувати й ви цю смачну страву вдома!

Ліза Глінська показала, як приготувати вдома гарбузову кашу з пшоном на молоці – найкращий корисний та домашній сніданок.

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Таку смачну та корисну їжу готували наші бабусі, а головним інгредієнтом була і залишається – любов… У ці тяжкі часи саме приготування їжі рятує мене і дає можливість народжувати в серці любов, яку я додаю до своїх страв", – коментує Ліза Глінська.

Інгредієнти:

  • 500 г гарбуза
  • 200 г пшона
  • 1 л молока
  • 50-60 г цукру або меду (на смак)
  • кориця (за бажанням)
  • 100 г вершкового масла жирністю 62/73/82%
  • сіль

Рецепт:

  1. Миємо, очищаємо і нарізаємо кубиком гарбуз.
  2. Промиваємо пшоно.
  3. Відправляємо гарбуз, молоко, пшоно, мед, сіль, корицю та 50 г вершкового масла.
  4. Відправляємо кашу на плиту, варимо на низькому вогні 30 хвилин.
  5. Відправляємо в розігріту духовку ще на 20 хвилин.

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