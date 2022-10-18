Ліза Глінська поділилася перевіреним рецептом гарбузової каші

Кулінар Ліза Глінська поділилася зі своїми підписниками у соцмережах секретом легкого приготування гарбузової каші. Спробуйте приготувати й ви цю смачну страву вдома!

Ліза Глінська показала, як приготувати вдома гарбузову кашу з пшоном на молоці – найкращий корисний та домашній сніданок.

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Таку смачну та корисну їжу готували наші бабусі, а головним інгредієнтом була і залишається – любов… У ці тяжкі часи саме приготування їжі рятує мене і дає можливість народжувати в серці любов, яку я додаю до своїх страв", – коментує Ліза Глінська.

Інгредієнти:

500 г гарбуза

200 г пшона

1 л молока

50-60 г цукру або меду (на смак)

кориця (за бажанням)

100 г вершкового масла жирністю 62/73/82%

сіль

Рецепт:

Миємо, очищаємо і нарізаємо кубиком гарбуз. Промиваємо пшоно. Відправляємо гарбуз, молоко, пшоно, мед, сіль, корицю та 50 г вершкового масла. Відправляємо кашу на плиту, варимо на низькому вогні 30 хвилин. Відправляємо в розігріту духовку ще на 20 хвилин.

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