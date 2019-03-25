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Я заплачу завтра – 1, 2, 3 і 4 серія: дивитися онлайн новий серіал
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Відбулася прем'єра кримінальної мелодрами "Я заплачу завтра". Усі 1, 2, 3 і 4 серії вийшли 25 березня на телеканалі "Україна". Дивіться серіал онлайн та читайте опис сюжету!
Серіал "Я заплачу завтра" розповідає історію головної героїні Олени. Жінка повертається до колись рідного міст без грошей та житла, та й з роботою не складається... При цьому її син Максим впевнений у тому, що вона померла. А от всі решта переконані, що вона вбила свого чоловіка. Щоб відновити свою репутацію, Олена має з'ясувати, хто насправді винен у смерті її чоловіка.
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Головні ролі в мелодрамі виконали актори Анна Тараторкіна, Олексій Смолка, Данило Дунаєв, Артем Позняк, Ксенія Ніколаєва, Мирослава Філіппович, Наталія Бардо, Владислав Мамчур, Олександр Крижановський, Юрій Гребельник.
25 березня на каналі Україна вийшли всі серії мелодрами, і ось що трапилося в них!
Олена повертається до рідного міста та крок за кроком намагається повернути собі право на сина і на нове життя. Дільничний Ігор, який курирує Олену, підозрює, що в міській лікарні відбуваються дивні події. Сама Олена думає, що чоловіка міг вбити їх спільний друг Денис, який був колись закоханий в неї.
Але що якщо минулий злочин якимось чином пов'язано з нинішнім? І який стосунок до всього цього має Аріна – дружина Дениса і колишня подруга Олени? Головна героїня разом із дільничим повинна розібратися в цій складній справі, адже на кону не тільки чесне ім'я Олени, а й життя її сина – Максима.
Серіал Я заплачу завтра 1 серія – дивитись онлайн від 25-03-2019:
Серіал Я заплачу завтра 2 серія – дивитись онлайн від 25-03-2019:
Серіал Я заплачу завтра 3 серія – дивитися онлайн від 25-03-2019:
Серіал Я заплачу завтра 4 серія – дивитись онлайн від 25-03-2019:
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