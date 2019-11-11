Я закохався: брат співачки TAYANNA випустив ліричну пісню

30-річний Міша Марвін, брат Тетяни Решетняк (TAYANNA) випустив проникливу україномовну пісню "Я закохався". Слухайте новинку разом з нами!

Міша Марвін потішив своїх прихильників ліричною композицією "Я закохався". Для цього брат виконавиці TAYANNA записав пісню разом із азербайджанськими реперами HammAli & Navai.

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За лічені дні пісню "Я закохався" прослухали понад мільйон разів. Пропонуємо й вам насолодитися новинкою!

Слухайте пісню HammAli & Navai feat. Mіша Марвін – Я закохався:

Текст пісні HammAli & Navai feat. Mіша Марвін – Я закохався

Я закохався в твої очі назавжди (назавжди)

І як тепер без тебе жити, скажи (скажи)?

Пробач мене, що не зумів нас зберегти (зберегти)

Я закохався в твої очі, а ти, а ти (а ти)?



Ти мене обманула. Подарувала надію

То була твоя гра, а для мене то мрія

Несподівана дія (несподівана дія)

Незакінчена драма (Незакінчена)

Я був за крок до того, щоб сказати "Кохана"



Я влюбился, мама! Она та самая дама

В темноте она горит, как свет. Я люблю её — она нет

Я влюбился, мама, она нашла меня сама

Поменяла мир во мне. Я люблю её — она нет



Я обійму тебе, як в останній раз -

Я хочу зупинити час (час)



Я закохався в твої очі назавжди (назавжди)

І як тепер без тебе жити, скажи (скажи)?

Пробач мене, що не зумів нас зберегти (зберегти)

Я закохався в твої очі, а ти, а ти (а ти)?



Да нам плевать кто там, что там за нами люди говорят

Не надо даже нас судить и даже пробовать понять

И если две души хотят быть вместе — их не поменять

Они сами всё решили - рядом быть и доверять!



Эта родинка, милая родинка

На тебе будто свет. Подскажи мне,

Как меня терпишь таким. Знаю, я не прав

Ты научишь снова верить - это дар, это талант



Да я слеп, не вижу здесь - тут никого кроме тебя

Мне надо мало, только быть с тобой — тебя не потерять

Да, я груб, невыносим. Я чувства долго доносил

По-любому много тех, кто хочет за любовь спросить



Эта родинка, милая родинка

Обниму тебя я, как в последний раз

Не ищу в этих чувствах я логики -

Я закохався в твої очі в цей час



Я обійму тебе, як в останній раз -

Я хочу зупинити час (час)!



Я закохався в твої очі назавжди (назавжди)

І як тепер без тебе жити, скажи (скажи)?

Пробач мене, що не зумів нас зберегти (зберегти)

Я закохався в твої очі, а ти, а ти (а ти)?

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