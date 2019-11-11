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Я закохався: брат співачки TAYANNA випустив ліричну пісню

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Міша Марвін потішив новою піснею - фото 1
Міша Марвін потішив новою піснею

30-річний Міша Марвін, брат Тетяни Решетняк (TAYANNA) випустив проникливу україномовну пісню "Я закохався". Слухайте новинку разом з нами!

Міша Марвін потішив своїх прихильників ліричною композицією "Я закохався". Для цього брат виконавиці TAYANNA записав пісню разом із азербайджанськими реперами HammAli & Navai.

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За лічені дні пісню "Я закохався" прослухали понад мільйон разів. Пропонуємо й вам насолодитися новинкою!

Слухайте пісню HammAli & Navai feat. Mіша Марвін – Я закохався:

Текст пісні HammAli & Navai feat. Mіша Марвін – Я закохався

Я закохався в твої очі назавжди (назавжди)
І як тепер без тебе жити, скажи (скажи)?
Пробач мене, що не зумів нас зберегти (зберегти)
Я закохався в твої очі, а ти, а ти (а ти)?

Ти мене обманула. Подарувала надію
То була твоя гра, а для мене то мрія
Несподівана дія (несподівана дія)
Незакінчена драма (Незакінчена)
Я був за крок до того, щоб сказати "Кохана"

Я влюбился, мама! Она та самая дама
В темноте она горит, как свет. Я люблю её — она нет
Я влюбился, мама, она нашла меня сама
Поменяла мир во мне. Я люблю её — она нет

Я обійму тебе, як в останній раз -
Я хочу зупинити час (час)

Я закохався в твої очі назавжди (назавжди)
І як тепер без тебе жити, скажи (скажи)?
Пробач мене, що не зумів нас зберегти (зберегти)
Я закохався в твої очі, а ти, а ти (а ти)?

Да нам плевать кто там, что там за нами люди говорят
Не надо даже нас судить и даже пробовать понять
И если две души хотят быть вместе — их не поменять
Они сами всё решили - рядом быть и доверять!

Эта родинка, милая родинка
На тебе будто свет. Подскажи мне,
Как меня терпишь таким. Знаю, я не прав
Ты научишь снова верить - это дар, это талант

Да я слеп, не вижу здесь - тут никого кроме тебя
Мне надо мало, только быть с тобой — тебя не потерять
Да, я груб, невыносим. Я чувства долго доносил
По-любому много тех, кто хочет за любовь спросить

Эта родинка, милая родинка
Обниму тебя я, как в последний раз
Не ищу в этих чувствах я логики -
Я закохався в твої очі в цей час

Я обійму тебе, як в останній раз -
Я хочу зупинити час (час)!

Я закохався в твої очі назавжди (назавжди)
І як тепер без тебе жити, скажи (скажи)?
Пробач мене, що не зумів нас зберегти (зберегти)
Я закохався в твої очі, а ти, а ти (а ти)?

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Джерело: Радіо МАКСИМУМ
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