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"Я за них візьмусь": Клопотенко поділився креативним лайфхаком для жінок

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Клопотенко розповів, як надихнути чоловіків готувати - фото 1
Клопотенко розповів, як надихнути чоловіків готувати / instagram.com/klopotenko

Відомий кухар Євген Клопотенко потішив шанувальниць особливим кулінарним лайфхаком, який можна застосувати для чоловіків. З почуттям гумору та креативністю у переможця шоу "МастерШеф" все в порядку.

Український кулінар Євген Клопотенко продовжує ділитись на своєму профілі в інстаграмі інформацією про події в країні, а також власними рецептами та роздумами. Тому не дивно, що за ним стежать понад 727 тисяч користувачів. Цього разу кухар поділився несподіваною порадою для жінок та розкрив своє улюблене вечірнє заняття.

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Лайфхак для жінок: як зробити так, щоб чоловіки готували, якщо вони цього не роблять (якщо коротко – підпишіть на мене, я за них візьмуся, або читайте далі). Є у мене розвага перед сном. Заходжу на свій ютуб-канал і читаю коменти. Глобально, це щоб краще відчувати людей, але іноді я там таке прикольне знаходжу. Ось це під відео, де я розповідаю, як чоловікам готувати елементарні штуки. Типу яєць, картоплі, рису і подібного. І от читаю, як жінки пишуть, що надсилають те відео чоловікам своїм, і по-доброму ржу. Круто ж, – зізнався кулінар.

Він також зауважив, що отримує коментарі від чоловіків, які вважає "окремим шедевром". І річ не в тому, що вони кумедні, а в тому, що дуже життєві. А найцікавіші коментарі від жінок Клопотенко показав у каруселі у новому дописі.

Гортайте, щоб побачити більше:

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