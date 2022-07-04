Не просто кухар: Клопотенко несподівано вирішив стати фермером

Відомий український кулінар Євген Клопотенко вирішив мислити ще ширше та наважився на доволі значний крок у своїй кар'єрі. Тепер він планує створити власну ферму, де вирощуватиме продукти для своїх страв.

Український кулінар Євген Клопотенко продовжує ділитись на своєму профілі в інстаграмі інформацією про події в країні, а також власними рецептами та роздумами. Тому не дивно, що за ним стежать понад 727 тисяч користувачів. Цього разу кухар зважився розповісти про свою давню ідею, яку виношував кілька років.

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Під час війни всі почуття загострюються. У мене також. Мій потяг до землі посилився неймовірно. Чотири роки я йшов до того, щоб зробити власну ферму. Ну, як йшов. Просто багато думав про це. І думка, що я можу на українській землі вирощувати українські продукти, сильно мені подобалася. Ще й ця проблема, з якою зіштовхнувся. У "100 років тому вперед" (ресторан української кухні Євгена – ред.) я захотів відмовитися від продуктів, що мають іноземне походження, але, виявилося, місцями це неможливо. Бо от начебто часник – український продукт, але взимку на наш ринок завозиться китайський. Це знання зробило мені боляче. Ну якось не ок це, треба виправляти, – почав він.

І ось, коли Клопотенко все ж зважився на те, що пора починати змінювати ситуацію з продуктами, то настала повномасштабна війна.

І з одного боку таким займатися взагалі не на часі. Бо треба гроші вкласти, вирощування розвити, там величезна праця та інші детальки, які не є гнучкими і потребують часу. А з іншого боку: коли як не зараз? Бо війна, нам треба вирощувати їжу у більших об'ємах, щоб забезпечити як мінімум себе продуктами, як максимум – допомогти країні. І стримувати цей порив я тупо не можу. Мені потрібно щось вирощувати. Напевно, зроблю спробу працювати на землі. Бо маю бажання, а у такі сильні енергії треба стрибати. Щоб взимку в українців були українські продукти, – розповів кухар.

У коментарях його підтримали шанувальники та навіть співачка Злата Огнєвіч, яка відзначила, що крафтова ферма є крутою ідеєю.

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