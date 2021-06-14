Я з цим жила: ексдружина Позитива відверто назвала причини розлучення зі співаком

Колишня дружина екссоліста групи Время и Стекло Позитива, Анна Андрейчук вперше назвала причину розлучення зі співаком. Як виявилося, це не зради, про які так активно говорять у ЗМІ.

У програмі Світське життя Анна зізналася, що рішення розлучитися не було спонтанним, і пояснила, що ж стало каталізатором розриву стосунків.

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"Я так довго тягнула кота за одне місце. У нього завжди на першому місці була робота і музика. Мені не 18 років, я хочу сім'ю, я хочу дитину. Тому, я думаю, що це стало найбільшою причиною. Я не можу сказати, що він не хотів, якось не склалося у нас з цим", – поділилася Аня.

Також ексобраниця композитора прокоментувала чутки про його зради. "Він артист, він популярний, він красивий і, звичайно, про зради кажуть завжди, тому що це найцікавіша тема. Я це чула, але я дружина, яка вибрала чоловіка-артиста, тому я з цим жила", – зазначила Анна.

Анна Андрейчук зізналася що два роки пара намагалася налагодити стосунки. У цей час вони вже не жили разом, але дали собі другий шанс. Але дива не сталося.

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