Я не тінь, я особистість! Дружина DZIDZIO відверто прокоментувала розлучення зі співаком

Співачка Slavia зазначила, що вони з Дзідзьо прийшли до рішення розлучитися обопільно і ініціатора розлучення як такого не було.

За її словами, вона тривалий час з розумінням ставилася до кар'єри чоловіка, але "втратила себе". Про це Slavia розповіла tsn.

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"Так, це правда, ми розлучаємося... За всі роки існування групи DZIDZIO я звикла, що мене не має бути. Весь цей час я ставилася з розумінням до кар'єри чоловіка, але, коли відчула, що втрачаю себе, знайшла сили почати сольну кар'єру, і зважилася заявити про те, що я не тінь, я – особистість!", – розповіла Ярослава Хома.

Slavia зазначила, що вона боролася за їх зі співаком сім'ю, адже сімейні цінності для неї над усе. Однак врятувати шлюб не вдалося. І хоча Михайло і Ярослава більше не пара, їм вдалося залишитися близькими людьми.

"Мої сімейні цінності можна описати одним коротким словом "ми". Я з тих, хто намагається зберегти до останнього. Я зробила все, що могла, моя совість чиста. Я спокійна. Треба дати прожити собі все, що приготувала доля... Відчути, прийняти... А потім подивитися на ситуацію зверху, і зрозуміти, скільки там сили... ", – сказала Ярослава.

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