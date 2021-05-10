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Улюблений онук королеви Єлизавети II розлучається з дружиною через суд

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Пітер Філіпс з Отем - фото 1
Пітер Філіпс з Отем / gettyimages

42-річний Пітер Філіпс, один з восьми онуків британської королеви Єлизавети II, розлучається зі своєю дружиною, Отем Філіпс. Пара прожила разом у шлюбі 12 років.

Як стало відомо, Пітер Філіпс розлучається з дружиною Отем, уродженкою Канади. Преса також писала, що Отем з дітьми переїде назад в Канаду, як Меган Маркл і принц Гаррі. Про це повідомляє reuters.

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Про розлучення пари близьке коло дізналося в кінці 2019 року. Але оскільки вони не є старшими членами королівської сім'ї, громадськості офіційно повідомляти не стали. Філліпс і Отем прожили в шлюбі 12 років. По завершенню шлюборозлучного процесу експодружжя розділять опіку над дев'ятирічною Саваною і семирічною Айлой.

Відомо, що рішення їм далося непросто. Букінгемський палац поки не давав офіційних коментарів про розлучення подружжя Філліпс, але каже, що королева глибоко засмучена новиною про розставання пари: з Отем вона була доволі близька. Що стало причиною розставання пари, невідомо.

Улюблений онук королеви Єлизавети II розлучається з дружиною через суд - фото 458808

Улюблений онук королеви Єлизавети II розлучається з дружиною через суд - фото 458810

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