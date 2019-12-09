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Я все тобі доведу 1 серія: дивитись онлайн новий серіал 2019

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Прем'єра серіалу "Я все тобі доведу" - фото 1
Прем'єра серіалу "Я все тобі доведу"

Детективна мелодрама "Я все тобі доведу" стартувала на каналі СТБ. 1 серія нового українського серіалу вийшла 9 грудня. Дивіться онлайн прем'єрний епізод!

У центрі сюжету мелодрами "Я тобі все доведу" – історія головної героїні Олени. Жінка працює слідчою у райцентрі, а її колишній чоловік – керівник районної поліції. Минулого року Олена застукала його в обіймах секретарки, після чого подала на розлучення і тепер сама виховує 17-річну дочку Віку. Дівчина вступає до інституту й збирається переїжджати у гуртожиток. Спочатку Олена не планує вирушати за Вікою, але коли знайомий поліцейський розповідає їй про чергове вбивство, скоєне міським маніяком, вирішує поїхати з донькою.

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9 грудня глядачам показали прем'єру серіалу. Дізнайтесь, що сталось у першій серії!

1 СЕРІЯ

Олена Федоришина працює слідчим. Вона дослужилася до майора, одружена з полковником, виховує дорослу дочку. У наступному році жінка сподівалася отримати квартиру за вислугу років, але спокійне життя Олени розбивається вщент. Вона заїхала на роботу, щоб завезти чоловікові чисту сорочку, – і застала його в обіймах секретарки ...

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У ту ж мить жінка зрозуміла, що вона давно не любить цю людину. Вона просто не наважувалася на розлучення через дочку. Але тепер Віка виросла і вступила в університет, значить, Олену ніщо не може зупинити. Головна героїня серіалу розлучається зі зрадником і їде в інше місто до сестри.

Дивитись онлайн серіал Я ТОБІ ВСЕ ДОВЕДУ 1 СЕРІЯ від 09-12-2019

Я все тобі доведу 1 серія: дивитись онлайн новий серіал 2019 - фото 373245

Родичка запропонувала Олені поки що пожити у неї. Недовго думаючи, слідча переводиться в місцевий відділ. За щасливим збігом, начальник – старий товариш Олени, з яким вона колись вчилася разом. І той дуже пожвавився, дізнавшись, що Лєна розлучилася з чоловіком.

Я все тобі доведу 1 серія: дивитись онлайн новий серіал 2019 - фото 373246

Виявляється, слідчі вже рік розслідують справу серійного вбивці. Маніяк ґвалтує молодих дівчат, вбиває і залишає на їхніх тілах червоні троянди. Нещодавно він вбив чергову жертву. Поліція затримала хлопця, який незабаром підписав щиросерде зізнання. Але Олена сумнівається в тому, що може він бути справжнім вбивцею.

Я все тобі доведу 1 серія: дивитись онлайн новий серіал 2019 - фото 373244

Спочатку вона повинна була займатися винятково паперовою роботою, але професійний інтерес узяв гору. Коли Олена дізналася про справу серійного вбивці, вона тут же підключилася до розслідування. У неї є додатковий привід для занепокоєння, адже маніяк вбиває дівчат, до жаху схожих на її дочка...

Я все тобі доведу 1 серія: дивитись онлайн новий серіал 2019 - фото 373243

До теми: Дивитись онлайн український серіал Новенька

Джерело: Радіо МАКСИМУМ
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