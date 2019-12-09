Я все тобі доведу 1 серія: дивитись онлайн новий серіал 2019

Детективна мелодрама "Я все тобі доведу" стартувала на каналі СТБ. 1 серія нового українського серіалу вийшла 9 грудня. Дивіться онлайн прем'єрний епізод!

У центрі сюжету мелодрами "Я тобі все доведу" – історія головної героїні Олени. Жінка працює слідчою у райцентрі, а її колишній чоловік – керівник районної поліції. Минулого року Олена застукала його в обіймах секретарки, після чого подала на розлучення і тепер сама виховує 17-річну дочку Віку. Дівчина вступає до інституту й збирається переїжджати у гуртожиток. Спочатку Олена не планує вирушати за Вікою, але коли знайомий поліцейський розповідає їй про чергове вбивство, скоєне міським маніяком, вирішує поїхати з донькою.

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9 грудня глядачам показали прем'єру серіалу. Дізнайтесь, що сталось у першій серії!

1 СЕРІЯ

Олена Федоришина працює слідчим. Вона дослужилася до майора, одружена з полковником, виховує дорослу дочку. У наступному році жінка сподівалася отримати квартиру за вислугу років, але спокійне життя Олени розбивається вщент. Вона заїхала на роботу, щоб завезти чоловікові чисту сорочку, – і застала його в обіймах секретарки ...

У ту ж мить жінка зрозуміла, що вона давно не любить цю людину. Вона просто не наважувалася на розлучення через дочку. Але тепер Віка виросла і вступила в університет, значить, Олену ніщо не може зупинити. Головна героїня серіалу розлучається зі зрадником і їде в інше місто до сестри.

Дивитись онлайн серіал Я ТОБІ ВСЕ ДОВЕДУ 1 СЕРІЯ від 09-12-2019

Родичка запропонувала Олені поки що пожити у неї. Недовго думаючи, слідча переводиться в місцевий відділ. За щасливим збігом, начальник – старий товариш Олени, з яким вона колись вчилася разом. І той дуже пожвавився, дізнавшись, що Лєна розлучилася з чоловіком.

Виявляється, слідчі вже рік розслідують справу серійного вбивці. Маніяк ґвалтує молодих дівчат, вбиває і залишає на їхніх тілах червоні троянди. Нещодавно він вбив чергову жертву. Поліція затримала хлопця, який незабаром підписав щиросерде зізнання. Але Олена сумнівається в тому, що може він бути справжнім вбивцею.

Спочатку вона повинна була займатися винятково паперовою роботою, але професійний інтерес узяв гору. Коли Олена дізналася про справу серійного вбивці, вона тут же підключилася до розслідування. У неї є додатковий привід для занепокоєння, адже маніяк вбиває дівчат, до жаху схожих на її дочка...

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