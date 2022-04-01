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"Я уже достатньо зробив": Джим Керрі заявив про завершення кар'єри актора
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Голлівудський актор Джим Керрі дав нове інтерв'ю Access Hollywood, під час якого буквально приголомшив своїх шанувальників новиною. 60-річний артист повідомив, що зібрався на пенсію.
Так, всесвітньо відомий актор Джим Керрі повідомив про завершення кар'єри та вихід на пенсію. Однак таку заяву, яку він зробив у середині інтерв'ю для Access Hollywood, багато хто не сприйняв серйозно.
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Я йду на пенсію. Я говорю це досить серйозно. Якщо, звичайно, раптом ангели принесуть мені якийсь сценарій, написаний золотим чорнилом, і я зрозумію, що людям дуже важливо це побачити, то може я й повернуся, – сказав Джим Керрі.
Останнє кіно, у якому знявся Джим Керрі
Останній фільм за участю Кері – "Їжак Сонік 2". Стрічка вийшла у світовий прокат 30 березня.
"Їжак Сонік 2": про що фільм. Це сиквел картини про легендарного синього їжачка, який розповідає про продовження пригод антропоморфного Соніка із серій відеоігор виробництва Sega. Цього разу лиходій Доктор Еґман (Джим Керрі) планує знайти безцінний смарагд, за допомогою якого можна знищити цілі цивілізації. Дізнавшись про ці підступні плани, Сонік об'єднується з лисицею Тейлзом, щоб випередити Доктора Еґмана. Однак на шляху героїв встає ще один суперлиходій – єхидна Наклз.
"Їжак Сонік 2" – дивіться онлайн трейлер фільму з Джимом Керрі
Найпопулярніші проєкти, у яких зіграв Джим Керрі
- "Маска"
- "Ейс Вентура"
- "Брюс Всемогутній"
- "Тупий і ще тупіший"
- "Завжди кажи "Так“"
- "Шоу Трумана"
- "Брехун, брехун"
- "Вічне сяйво чистого розуму"
- "Грінч – викрадач Різдва".
На рахунку актора два "Золоті глобуси" та шість номінацій на нього, номінація на премію BAFTA та низку інших престижних кінопремій.
Усі ролі Джима Керрі в кіно за 10 хвилин
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