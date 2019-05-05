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Кличко продав екскурсію Києвом за 50 тисяч доларів

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Екскурсія Києвом "пішла" за 50 000 доларів - фото 1
Екскурсія Києвом "пішла" за 50 000 доларів

Мер Києва Віталій Кличко на благодійному вечорі, який влаштувала Всесвітня боксерська рада, продав лот – екскурсію по Києву – за 50 тисяч доларів, повідомляє прес-служба мера.

Захід Ніч чемпіонів пройшов у Лас-Вегасі. У ньому, зокрема, узяли участь легенди світового боксу – Майк Тайсон, Евандер Холіфілд, Леннокс Льюїс, Оскар Де Ла Хойя й інші.

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"Оскільки я був у відрядженні в США, був радий приєднатися до заходу і ще раз зробити промо Києву і Україні. Екскурсія по нашому чудовому місту "пішла" за 50 000 доларів", – сказав після благодійного заходу Кличко.

Чарівний Київ - фото 325772
Чарівний Київ

У вечорі взяв участь й американський музикант мексиканського походження Карлос Сантана. Йому Всесвітня боксерська рада вручила символічний пояс чемпіона, як музиканту-віртуозу і видатній особистості.

Раніше у Франції з аукціону продали одну з одіваних Наполеоном Бонапартом треуголок за $2,2 млн. На цей час збереглося тільки близько 20 подібних капелюхів, які носив французький імператор.

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Джерело: Радіо МАКСИМУМ
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