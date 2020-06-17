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Роботи-собаки від Boston Dynamics з'явилися у вільному продажі

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Робот Boston Dynamics - фото 1
Робот Boston Dynamics / techcrunch

Компанія Boston Dynamics оголосила, що чотириногого робота Spot, якого називають роботом-собакою, тепер може придбати будь-яка американська компанія. Доступ до роботів відкрили через 9 місяців після старту пілотної Програми раннього доступу, під час якої Spot отримали десятки відібраних організацій.

За даними компанії, близько 150 роботів Spot були надані підприємствам і дослідницьким установам в рамках цієї ранньої програми. Виявилося, що такий робот дійсно може знайти широке застосування в усьому світі, від будівельних майданчиків до розважальних парків.

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Починаючи з 16 червня, компанії у США можуть придбати комплект розробника Spot Explorer за 74 500 доларів, причому не більше як два роботи для кожного клієнта. У комплект входять сам робот, акумулятори, зарядник, клієнтські пакети Python для Spot API і кейс для зберігання.

Доставити чотириногого робота Spot компанія Boston Dynamics зобов'язується через шість-вісім тижнів після замовлення.

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Джерело: techcrunch
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