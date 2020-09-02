Я п'ю через: ця та інші фрази видають людину, у якої проблеми з алкоголем

Людина, яка страждає від алкогольної залежності, може навіть не підозрювати про це. Але її частенько видають фрази, властиві тим, хто не може прожити ані дня без оковитої. Саме про них ми й поговоримо.

Більшість цих фраз люди використовують для того, аби виправдати перед собою та іншими безсилля та небажання стати на шлях виправлення. Але і так буває не завжди, адже часто залежні просто не бачать суті проблеми або ж недооцінюють її масштаби.

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Наприклад, фраза: "Я сьогодні трішечки". Людина намагається знизити обсяг споживаного алкоголю, не розуміючи, що після першої "дози" обов'язково прийде бажання вжити ще. Залежний не може збагнути, що навіть невеликі дози алкоголю не допоможуть йому впоратися із залежністю.

Людина з алкогольною залежністю намагається виправдати свою тягу до спиртного

Друга популярна фраза: "Я п'ю через". Вона також використовується для створення причини. Причому зазвичай привід вибирається досить серйозний. Багато людей не можуть зізнатися собі, що п'ють спиртне просто тому, що п'ють. У таких випадках дуже часто залежна людина звалює провину на інших, а собі виділяє роль жертви, якій потрібно відійти від житейських труднощів.

Одна з найпоширеніших фраз: "Мені потрібно похмелитися". Ці слова відразу видадуть людину, яка вже всередині себе погодилася на тривалий запій, оскільки "похмілля" у більшості випадків цим і закінчується.

Якщо хтось з ваших знайомих або рідних озвучує одну з цих фраз – не будьте байдужими. Перед вами людина, яка потребує допомоги. Ви можете поговорити по душах або ж посприяти візиту до лікаря. Маєте можливість допомогти – допомагайте, поки така нагода є!

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