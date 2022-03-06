"Путін, щоб ти здох": Данилко розповів про новий хіт і зляканих російських зірок

Український ведучий та виконавець Андрій Данилко розповів про те, чому російські знаменитості масово не виступають проти військового вторгнення в Україну. Також він анонсував новий хіт, який точно сподобається українцям.

Андрій Данилко під час телемарафону UA разом заявив, що зірки РФ серйозно побоюються за своє життя, тому і не влаштовують масових протестів проти дій Путіна.

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Мені спочатку писали артисти звідти, це було небагато людей. Я не називатиму імен, щоб не створювати їм проблем. У перший день війни одна людина опублікувала чорний квадрат, їй відразу ввечері зателефонували. Це були реальні загрози, людина дуже злякалася і прибрала цей квадратик, – пояснив Данилко.

Він додав, що Максим Галкін також отримував погрози та залишився без концертів через свою позицію щодо війни РФ з Україною. І Пугачова, і Галкін бояться відверто виступати за Україну, оскільки хвилюються через своїх дітей.

"Це справді страх. Я б не знав, як поводитися, якби мені дзвонили і погрожували", – зазначив він.

Скоро у Сердючки вийде новий хіт про путіна

Зате зовсім скоро у Вєрки Сердючки вийде нова пісня під назвою "Маленька мрійниця", яка цілком має шанси на те, що стати хітом.

Приспів такий: "Путін, щоб ти здох, Путін, щоб ти здох. Але причина є одна, його не хоче навіть сатана", – поділився Данилко.

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