"Все пропало, нас кинули": як російські боти сіють паніку в мережі

Російські окупанти ведуть не лише фізичну війну, а й намагаються деморалізувати українців в соцмережах. Чергові гучні файки поширюються серед населення України.

У Міноборони попередили про нову атаку російських ботів, які намагаються погіршити моральний стан українців та змусити їх зневіритись в ситуації. Ворог не лише знищує міста, а й хоче посіяти паніку серед мирного населення.

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"Не довіряйте повідомленням на кшталт “Все пропало!”, “Допоможіть Києву” (Херсону, Чернігову і т.і.), “Нас всі кинули!”. Зверніть увагу, подібні повідомлення розсилаються з новостворених акаунтів з українською символікою, українською та російською мовами", – наголошують у повідомленні.

Тому рекомендуємо довіряти лише інформації з офіційних джерел. Якщо ви в чомусь не впевнені, то перевірте це на таких ресурсах:

Офіційні сторінки ЗСУ у фейсбуці

Міністерство оборони України

Головнокомандувач ЗС України / CinC AF of Ukraine

Генеральний штаб ЗСУ / General Staff of the Armed Forces of Ukraine

Сухопутні війська ЗС України

ВМС ЗС України

Командування Повітряних Сил ЗСУ / Air Force Command of UA Armed Forces

Операція об'єднаних сил / Joint Forces Operation

Командування об'єднаних сил ЗС України

Командування Сил спеціальних операцій ЗС України

Командування Десантно-штурмових військ Збройних Сил України

Командування морської піхоти

Командування Сил логістики ЗСУ

Командування Сил підтримки Збройних Сил України

Командування Медичних сил Збройних Сил України

Командування Військ зв'язку та кібербезпеки Збройних Сил України

Територіальна оборона ЗС України

Військова служба правопорядку у Збройних Силах України

Оперативне командування "Північ" / Operational Command “North”

Оперативне командування "Південь" /Operational Command “South”

Оперативне командування "Захід"

Оперативне командування "Схід"

ОТУ "Північ"

Командування угруповання військ Південь

Оперативно-тактичне угруповання "Схід"

Повітряне командування "Центр"

Повітряне командування "Південь"

Повітряне командування "Захід" Повітряних Сил ЗС України

Повітряне командування "Схід"

Регіональне управління Сил територіальної оборони "Схід" ЗС України

Регіональне управління Сил територіальної оборони "Захід"

Регіональне управління Сил ТрО “Північ” Збройних Сил України

Регіональне управління Сил територіальної оборони "Південь"

СтратКом ЗСУ / AFU StratCom

Інформагентство АрміяInform

Також нагадуємо про те, що дуже важливо не поширювати у мережі інформацію про пересування військ ЗСУ.

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