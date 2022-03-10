Гонщик Себастьян Феттель розфарбував свій шолом у кольори українського прапора

4-разовий чемпіон світу Формули-1 Себастьян Феттель висловив підтримку українському народу, який захищається від вторгнення Росії.

Так гонщик Астон Мартін у новому сезоні виступатиме у шоломі, пофарбованому у кольори українського прапора. Шолом виконаний у білому кольорі із прапором України, а також написом "Ні війні" та знаком миру.

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Феттель – німецький автогонщик, пілот Формули-1. Наймолодший одно-, дво- і трикратний чемпіон світу (2010, 2011, 2012). Чемпіон Формули-1 сезонів 2010, 2011, 2012, 2013. До переходу в Формулу-1 очолював залік пілотів у Світовій Серії Renault.

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