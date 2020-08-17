Я пройшов все це: Зеленський відреагував на підпал автівки розслідувачів "Схем"

У ніч на 17 серпня невідомі підпалили автомобіль водія та члена знімальної групи програми розслідувань "Схеми" Бориса Мазура. Журналісти вважають, що підпал пов'язаний саме з їхньою професійною діяльністю. На гучний інцидент відреагував і президент Володимир Зеленський.

Головна редакторка програми "Схеми" Наталка Седлецька повідомила, що машину Бориса Мазура підпалили під будинком у Броварах о пів на першу ночі. Автівка відновленню не підлягає.

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На думку Седлецької, підпал пов'язаний з професійною журналістською діяльністю "Схем". "З очевидних думок – десь рік тому Андрій Портнов опублікував усі персональні дані наших водіїв – їхні паспорти, номери авто, адреси проживання та погрожував редакції. У Нацполіції є навіть кримінальна справа з цього приводу, яка, втім, не рушить з місця. А у минулу п'ятницю Портнов вкотре опублікував ось таке: "маргинальное Радио Свобода – продолжаю комплекс учебно-воспитательных мер", – пригадала Седлецька. При цьому, за словами розслідувачки, цю машину добре знають у широкому колі фігурантів розслідувань "Схем", тому це не єдина версія подій.

Один з авторів програми Михайло Ткач додав, що останній матеріал, над яким у тому числі працював Борис Мазур – це "Королі доріг". На YouTube його переглянули вже майже 700 тисяч глядачів.

Під час зйомок і в самому матеріалі я неодноразово наголошував, що за нашим авто і нами вели спостереження співробітники охорони президента УДО. Авто ночувало біля будинку де мешкає водій, – зазначив Ткач.

Поліція Київської області відкрила кримінальне провадження "за фактом пожежі автомобіля працівника ЗМІ". Подія кваліфікована як умисне знищення або пошкодження майна.

Резонансну подію прокоментував президент Володимир Зеленський. Він пригадав, що в грудні 2014-го неподалік палацу "Україна" невідомі спалили його авто, а за два місяці поліція знайшла та затримала злочинців.

"Як президент України я завжди захищатиму права кожного громадянина незалежно від його особистого ставлення до мене... Журналістська діяльність ніколи не може бути підставою для переслідувань", – наголосив Зеленський.

Моя творча діяльність завжди була пов'язана з досить гострою критикою чинної на той час влади. Неодноразово це створювало нашому колективу проблеми. Від неофіційних натяків "хлопці, ви дожартуєтесь" – до прослуховування, стеження, реальних перешкод та заборон у проведенні концертів чи зйомок. Я пройшов все це, я знаю, як це, і ніколи не допущу, щоб за мого президентства будь-яка критика влади тягнула за собою переслідування або залякування, – запевнив Зеленський.

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