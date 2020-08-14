Поділ України на 4 карантинні зони: Самбір тепер червоний, а Київ – жовтий

Починаючи з серпня в Україні діють нові правила дотримування адаптивного карантину. Згідно зі змінами, райони та міста діляться на 4 карантинні зони з обмеженнями відповідно до епідеміологічної ситуації. Дізнайтесь, у якій зоні ваш регіон!

Адаптивний карантин в Україні продовжено до 31 серпня. Щоправда, цього разу він має нові правила. Відповідно до них, Державна комісія з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій поділила Україну на "зелену", "жовту", "помаранчеву" та "червону" зону за рівнем поширення коронавірусу. Цей розподіл почав діяти з 3 серпня, а комісія переглядатиме ситуацію кожні 14 днів. На офіційному Telegram-каналі "Коронавірус в регіонах" від МОЗ показали, які зміняться зони вже з 17 серпня.

Тут більше про нові правила карантину з 1 серпня

У "червону" зону потрапили:

Городенківський та Косівський райони Івано-Франківської обл.

Самбір Львівської обл.

Біляївка Одеської обл.

Дубно, Костопільський та Рівненський район Рівненської обл.

Кіцманський район Чернівецької обл.

До "помаранчевої" зони в Україні внесли:

Луцький та Любешівський райони Волинської обл.

Ужгород, Перечинський, Тячівський та Ужгородський райони Закарпатської обл.

Івано-Франківськ, Бурштин та Коломия, Тисменицький район Івано-Франківської обл.

Львів, Борислав, Дрогобич, Моршин, Новий Розділ, Стрий, Трускавець та Червоноград, Бродівський, Буськ, Городоцький, Дрогобицький, Жидачівський, Жовківський, Золочівський, Кам'янка-Бузький, Миколаївський, Мостиський, Перемишлянський, Пустомитівський, Радехівський, Самбірський, Сколівський, Сокальський, Старосамбірський, Стрийський, Турківський та Яворівський райони Львівської обл.

Миколаївський та Саратський райони Одеської обл.

Острог, Гощанський та Здолбунівський райони Рівненської обл.

Чортків, Тернопільський район Тернопільської обл.

Чернівці, Глибоцький район Чернівецької обл.

У "жовтій" зоні тепер:

Київ.

Луцьк, Володимир-Волинський та Нововолинськ, Горохівський, Іваничівський, Ківерцівський, Маневицький та Ратнівський райони Волинської обл.

Хуст, Виноградівський, Іршавський, Міжгірський, Мукачівський, Рахівський та Свалявський райони Закарпатської обл.

Калуш, Богородчанський, Верховинський, Галицький, Долинський, Калуський, Коломийський, Надвірнянський, Рогатинський, Рожнятівський, Снятинський та Тлумацький райони Івано-Франківської обл.

Одеса, Білгород-Дністровськ, Ізмаїл та Теплодар, Ананьївський, Арцизький, Березівський, Біляївський, Болградський, Лиманський, Овідіопольський та Савранський райони Одеської обл.

Рівне та Вараш, Березнівський, Володимирецький, Демидівський, Дубенський, Зарічненський, Корецький, Млинівський, Острозький, Радивилівський, Рокитнівський та Сарненський райони Рівненської обл.

Тернопіль та Бережани, Бережанський, Гусятинський та Чортківський райони Тернопільської обл.

Харків, Богодухівський, Валківський, Золочівський, Краснокутський, Нововодолазький, Первомайський та Чугуївський райони Харківської обл.

Вижницький, Герцаївський, Заставнівський, Кельменецький, Новоселицький, Путильський, Сокирянський, Сторожинецький та Хотинський райони Чернівецької обл.

У "зеленій" зоні решта територія України.