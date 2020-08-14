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Поділ України на 4 карантинні зони: Самбір тепер червоний, а Київ – жовтий
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Починаючи з серпня в Україні діють нові правила дотримування адаптивного карантину. Згідно зі змінами, райони та міста діляться на 4 карантинні зони з обмеженнями відповідно до епідеміологічної ситуації. Дізнайтесь, у якій зоні ваш регіон!
Адаптивний карантин в Україні продовжено до 31 серпня. Щоправда, цього разу він має нові правила. Відповідно до них, Державна комісія з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій поділила Україну на "зелену", "жовту", "помаранчеву" та "червону" зону за рівнем поширення коронавірусу. Цей розподіл почав діяти з 3 серпня, а комісія переглядатиме ситуацію кожні 14 днів. На офіційному Telegram-каналі "Коронавірус в регіонах" від МОЗ показали, які зміняться зони вже з 17 серпня.
Тут більше про нові правила карантину з 1 серпня
У "червону" зону потрапили:
- Городенківський та Косівський райони Івано-Франківської обл.
- Самбір Львівської обл.
- Біляївка Одеської обл.
- Дубно, Костопільський та Рівненський район Рівненської обл.
- Кіцманський район Чернівецької обл.
До "помаранчевої" зони в Україні внесли:
- Луцький та Любешівський райони Волинської обл.
- Ужгород, Перечинський, Тячівський та Ужгородський райони Закарпатської обл.
- Івано-Франківськ, Бурштин та Коломия, Тисменицький район Івано-Франківської обл.
- Львів, Борислав, Дрогобич, Моршин, Новий Розділ, Стрий, Трускавець та Червоноград, Бродівський, Буськ, Городоцький, Дрогобицький, Жидачівський, Жовківський, Золочівський, Кам'янка-Бузький, Миколаївський, Мостиський, Перемишлянський, Пустомитівський, Радехівський, Самбірський, Сколівський, Сокальський, Старосамбірський, Стрийський, Турківський та Яворівський райони Львівської обл.
- Миколаївський та Саратський райони Одеської обл.
- Острог, Гощанський та Здолбунівський райони Рівненської обл.
- Чортків, Тернопільський район Тернопільської обл.
- Чернівці, Глибоцький район Чернівецької обл.
У "жовтій" зоні тепер:
- Київ.
- Луцьк, Володимир-Волинський та Нововолинськ, Горохівський, Іваничівський, Ківерцівський, Маневицький та Ратнівський райони Волинської обл.
- Хуст, Виноградівський, Іршавський, Міжгірський, Мукачівський, Рахівський та Свалявський райони Закарпатської обл.
- Калуш, Богородчанський, Верховинський, Галицький, Долинський, Калуський, Коломийський, Надвірнянський, Рогатинський, Рожнятівський, Снятинський та Тлумацький райони Івано-Франківської обл.
- Одеса, Білгород-Дністровськ, Ізмаїл та Теплодар, Ананьївський, Арцизький, Березівський, Біляївський, Болградський, Лиманський, Овідіопольський та Савранський райони Одеської обл.
- Рівне та Вараш, Березнівський, Володимирецький, Демидівський, Дубенський, Зарічненський, Корецький, Млинівський, Острозький, Радивилівський, Рокитнівський та Сарненський райони Рівненської обл.
- Тернопіль та Бережани, Бережанський, Гусятинський та Чортківський райони Тернопільської обл.
- Харків, Богодухівський, Валківський, Золочівський, Краснокутський, Нововодолазький, Первомайський та Чугуївський райони Харківської обл.
- Вижницький, Герцаївський, Заставнівський, Кельменецький, Новоселицький, Путильський, Сокирянський, Сторожинецький та Хотинський райони Чернівецької обл.
У "зеленій" зоні решта територія України.
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Інтерактивна карта України із поділом на карантинні зони тут.
Епідемічні рівні в України оновлюють кожні 14 днів
У зонах будуть діяти такі обмеження:
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