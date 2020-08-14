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Коронавірус Карантин

Поділ України на 4 карантинні зони: Самбір тепер червоний, а Київ – жовтий

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Карта карантинних зон в Україні - фото 1
Карта карантинних зон в Україні

Починаючи з серпня в Україні діють нові правила дотримування адаптивного карантину. Згідно зі змінами, райони та міста діляться на 4 карантинні зони з обмеженнями відповідно до епідеміологічної ситуації. Дізнайтесь, у якій зоні ваш регіон!

Адаптивний карантин в Україні продовжено до 31 серпня. Щоправда, цього разу він має нові правила. Відповідно до них, Державна комісія з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій поділила Україну на "зелену", "жовту", "помаранчеву" та "червону" зону за рівнем поширення коронавірусу. Цей розподіл почав діяти з 3 серпня, а комісія переглядатиме ситуацію кожні 14 днів. На офіційному Telegram-каналі "Коронавірус в регіонах" від МОЗ показали, які зміняться зони вже з 17 серпня.

Тут більше про нові правила карантину з 1 серпня

У "червону" зону потрапили:

  • Городенківський та Косівський райони Івано-Франківської обл.
  • Самбір Львівської обл.
  • Біляївка Одеської обл.
  • Дубно, Костопільський та Рівненський район Рівненської обл.
  • Кіцманський район Чернівецької обл.

До "помаранчевої" зони в Україні внесли:

  • Луцький та Любешівський райони Волинської обл.
  • Ужгород, Перечинський, Тячівський та Ужгородський райони Закарпатської обл.
  • Івано-Франківськ, Бурштин та Коломия, Тисменицький район Івано-Франківської обл.
  • Львів, Борислав, Дрогобич, Моршин, Новий Розділ, Стрий, Трускавець та Червоноград, Бродівський, Буськ, Городоцький, Дрогобицький, Жидачівський, Жовківський, Золочівський, Кам'янка-Бузький, Миколаївський, Мостиський, Перемишлянський, Пустомитівський, Радехівський, Самбірський, Сколівський, Сокальський, Старосамбірський, Стрийський, Турківський та Яворівський райони Львівської обл.
  • Миколаївський та Саратський райони Одеської обл.
  • Острог, Гощанський та Здолбунівський райони Рівненської обл.
  • Чортків, Тернопільський район Тернопільської обл.
  • Чернівці, Глибоцький район Чернівецької обл.

У "жовтій" зоні тепер:

  • Київ.
  • Луцьк, Володимир-Волинський та Нововолинськ, Горохівський, Іваничівський, Ківерцівський, Маневицький та Ратнівський райони Волинської обл.
  • Хуст, Виноградівський, Іршавський, Міжгірський, Мукачівський, Рахівський та Свалявський райони Закарпатської обл.
  • Калуш, Богородчанський, Верховинський, Галицький, Долинський, Калуський, Коломийський, Надвірнянський, Рогатинський, Рожнятівський, Снятинський та Тлумацький райони Івано-Франківської обл.
  • Одеса, Білгород-Дністровськ, Ізмаїл та Теплодар, Ананьївський, Арцизький, Березівський, Біляївський, Болградський, Лиманський, Овідіопольський та Савранський райони Одеської обл.
  • Рівне та Вараш, Березнівський, Володимирецький, Демидівський, Дубенський, Зарічненський, Корецький, Млинівський, Острозький, Радивилівський, Рокитнівський та Сарненський райони Рівненської обл.
  • Тернопіль та Бережани, Бережанський, Гусятинський та Чортківський райони Тернопільської обл.
  • Харків, Богодухівський, Валківський, Золочівський, Краснокутський, Нововодолазький, Первомайський та Чугуївський райони Харківської обл.
  • Вижницький, Герцаївський, Заставнівський, Кельменецький, Новоселицький, Путильський, Сокирянський, Сторожинецький та Хотинський райони Чернівецької обл.

У "зеленій" зоні решта територія України.

Джерело: Радіо МАКСИМУМ
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