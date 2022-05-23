"Я повернуся!": дивіться зворушливе відео від Посольства України у Польщі

Посольство України у Польщі опублікувало щемливе відео на своїй офіційній сторінці в соцмережах про українців, які зараз вимушено перебувають за кордоном. Дивіться зворушливий відеоролик!

Це відео – емоційна розповідь маленького киянина про вимушений виїзд за кордон, про польську гостинність і вдячність за неї.

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"Я повернусь!" – говорять більшість українців, які рятуючись від війни, потрапили в інші країни світу.

Посольство України у Польщі оприлюднило відео про щире прагнення українців якнайшвидше повернутися на Батьківщину, про бажання відбудувати свій дім, своє життя, свою сучасну і сильну Україну.

Дивіться відео про українців, які перебувають зараз за кордоном, "Я повернуся":

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