Українські зірки записали відео у підтримку захисників Маріуполя

Азовсталь – це синонім витримки та надлюдської міці. Відомі українці звернулися до захисників, які відстоюють Маріуполь, щоб висловити свою підтримку та подяку. Дивіться відеозвернення!

Відео коментують і звичайні українці, які теж дякують захисникам Маріуполя й захоплюються стійкістю військових.

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"Відомі люди України записали чергове відеозвернення на підтримку сталевих воїнів. Вся увага прикута до Азовсталі – безпрецедентного прояву мужності та незламності. Усі пишаються і підтримують захисників Маріуполя та дякують за героїчний вчинок, який врятував не лише Україну, а й весь цивілізований світ. Ми продовжуємо робити все, для вашого порятунку", – коментують творці відеозвернення.

Дивіться, як українські зірки підтримали захисників Маріуполя:

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