Я покохала: Наталія Могилевська представила кліп на свій новий хіт

Співачка Наталя Могилевська презентувала довгоочікуваний кліп до романтичної української пісні "Я покохала". Шанувальники вже встигли полюбити цей трек, тож дивіться відео на нього!

Нещодавно Наталя Могилевська зізналась, що закохана, а нова пісня "Я покохала" присвячена саме її обранцю. Його ім'я зірка тримає у таємниці, однак в інтригуючому кліпі співачка довела, що інші чоловіки її уже не "чіпляють".

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При цьому відео показані не лише ефектні підкачані чоловіки, а й красиві пейзажі. Відомо, що кліп "Я покохала" співачка зняла спільно з режисером Ігорем Швидченком у Карпатах.

Дивитись онлайн кліп Наталі Могилевської "Я покохала":

"Єдиний час в житті жінки, коли вона має право розглядати інших чоловіків – це час, коли вона наречена. До цього – не можна, після, коли заміжня, теж не можна. Це час, за традицією, коли на Масляну виходили дівчата і розповідали про їхні цінності, а хлопці показували свою чоловічу силу і міць. Кліп про це. Стан "наречена", говорить про право жінки вибирати. З багатьох чоловіків вона вибирає одного", – прокоментувала прем'єру Могилевська.

Текст і слова пісні "Я покохала"

Не питай чому так мало вдома я

Допомагала, де була

І з ким гуляла, мамо, я,

Я промовчала

Не тримай мене благаю, я лечу від свого краю

Не кажи мені нічого я лечу до нього

Приспів:

Мамо, я

Я своє серце шукала

Плакала, що я любові не знала

А йа-йай як я його цілувала

Мамо, я, я покохала

А весна мене чекала

Я тобі лише сказала

Що життя його шукала

Мамо, я, я покохала

Відпусти

Не плач за мною

Це моя дівоча доля

Відпусти

Мене благаю, мамо, я кохаю

Приспів.

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