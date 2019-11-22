На вказану електронну адресу було надіслано повідомлення для підтвердження реєстрації
Тіна Кароль випустила кліп "Иди на жизнь": дивіться захопливе відео онлайн
-
- 25
Тіна Кароль потішила прихильників довгоочікуваним відео на пісню "Иди на жизнь", яке вже викликало захват у мережі. Дивіться відео онлайн на Радіо МАКСИМУМ!
Популярна співачка Тіна Кароль продовжує дивувати своїх фанатів змінами у творчості. Цього разу одна із найкрасивіших виконавців української поп-сцени презентувала атмосферний кліп на недавній хіт "Иди на жизнь", який переповнений символізмом та закликає всіх прислухатись до "своєї внутрішньої дитини".
І ще: Джамала представила кліп на саундтрек нового фільму Ціна правди: потужне відео
"Всередині кожного з нас є маленька дитина, голос якої потрібно і важливо слухати упродовж життя. Хто ж пророчить нам долю? Ніхто, доля всередині нас! Ми самі собі компас, потрібно тільки правильно та щиро робити свій вибір у житті! Хай моя пісня допоможе зазирнути у свою душу та почути голос своєї внутрішньої дитини. Довіртесь йому, він підкаже правильний шлях. Ідіть на життя сміливо", – ділиться сама Тіна.
Дивіться кліп Тіна Кароль – Иди на Жизнь онлайн:
Слухайте також: Гурт БЕZ ОБМЕЖЕНЬ випустив проникливий кліп, знятий у Львівській опері
-
09:28Арсен Мірзоян – Незнайомці: дивіться новий космічний кліп
-
08:55Тіна Кароль випустила кліп "Иди на жизнь": дивіться захопливе відео онлайн
-
08:25СидорЕнки-СидОренки 31, 32 серія: дивитись онлайн веселий серіал
-
07:53За ціною Xiaomi: Apple випустила нові чохли для iPhone 11
-
07:30Експерт розповіла, як подолати осінню сонливість
-
Тест з 90-х: Як добре ти пам'ятаєш своє дитинство?
-
07:14Стелю Rolls-Royce Wraith прикрасили унікальною вишивкою
- 21 листопада
-
22:51Kickstarter покаже користувачам, на що стартапи витрачають їхні гроші
-
22:24Україна істотно піднялась в Індексі громадянств
-
21:55Перші ластівки 5, 6 серія: дивитись онлайн кульмінацію серіалу
-
21:42Учені назвали ягоду, яка має бути у раціоні кожного чоловіка
-
21:1422 листопада 2019 – яке сьогодні свято: традиції, заборони і прикмети
-
20:42Я нічого не хочу: Трамп став зіркою мережі через свої нотатки
-
20:24Hyundai показала кросовер майбутнього
-
Привітання з Днем народження у віршах, прозі та смс українською
-
19:51Найдовший у світі авіапереліт може більше не повторитись: причина
-
19:22Ніби Photoshop: як виглядав найвищий чоловік минулого століття
-
18:51Смачно та корисно: лікарі назвали найкращий зимовий чай
-
18:27Експерти назвали найпопулярніший сучасний літак
-
18:05Гороскоп на 22 листопада 2019: у кого буде щасливий день
-
17:44Кури та ділись враженнями: у США шукають дегустатора коноплі
-
17:35Водило в безвісти життя: кіт повернувся додому після 5 років подорожей
-
17:107 українських слів про свободу і гідність, які передають силу духу нашого народу
-
16:49Ford Mach-E може позбутися слова Mustang у назві, і ось чому
-
16:23Xiaomi представила доступний смарт-браслет Mi Band 3i
-
08:55Тіна Кароль випустила кліп "Иди на жизнь": дивіться захопливе відео онлайн
-
07:30Експерт розповіла, як подолати осінню сонливість
- 21 листопада
-
21:42Учені назвали ягоду, яка має бути у раціоні кожного чоловіка
-
19:22Ніби Photoshop: як виглядав найвищий чоловік минулого століття
-
17:107 українських слів про свободу і гідність, які передають силу духу нашого народу
-
14:14Моделі 90-х: як змінилася розкішна квітка світу моди Коко Роша (18+)
-
14:05Стало відомо, яке покарання отримало Динамо через расизм щодо Тайсона
-
10:27День гідності та свободи: 10 пісень Революції, від яких мурашки по шкірі
-
09:45Збірна України на Євро 2020: з ким зіграє команда Шевченка
-
07:23Погода в Україні 21 листопада: точний прогноз по містах
- 20 листопада
-
22:506 порад, які зроблять секс на одну ніч найкращим для вас обох
-
18:15Гарячі страви зі свинини: смачні рецепти з фото
-
16:21Українські зірки і спортсмени записали потужне відео до Дня гідності та свободи 2019
-
14:37Як орендувати авто в Європі: корисні лайфхаки та підводні камені
-
10:15Актуальний лайфхак для водіїв: що робити, якщо замерз замок
-
07:24Погода в Україні 20 листопада: похолодання та штормовий вітер
- 19 листопада
-
20:105 звичок, яких варто позбутися до 30 років
-
17:20Історія України за 5 хвилин: ТНМК випустив крутий кліп, який мають побачити всі українці!
-
16:30Міжнародний день чоловіків 2019: привітання, смс і картинки зі святом
-
14:15Музика серіалу Перші ластівки: слухати онлайн усі саундтреки і пісні
-
12:24Що таке eSIM: усе, що потрібно знати про віртуальну СІМ-карту
-
10:28Рятувальники оголосили попередження для українців
-
07:15Погода в Україні 19 листопада: водіям варто бути обачними
- 18 листопада
-
21:557 поширених помилок під час захищеного сексу
-
20:00Названо 100 найдорожчих футболістів світу: Роналду поза першою двадцяткою!