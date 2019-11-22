Тіна Кароль випустила кліп "Иди на жизнь": дивіться захопливе відео онлайн

Тіна Кароль потішила прихильників довгоочікуваним відео на пісню "Иди на жизнь", яке вже викликало захват у мережі. Дивіться відео онлайн на Радіо МАКСИМУМ!

Популярна співачка Тіна Кароль продовжує дивувати своїх фанатів змінами у творчості. Цього разу одна із найкрасивіших виконавців української поп-сцени презентувала атмосферний кліп на недавній хіт "Иди на жизнь", який переповнений символізмом та закликає всіх прислухатись до "своєї внутрішньої дитини".

І ще: Джамала представила кліп на саундтрек нового фільму Ціна правди: потужне відео

"Всередині кожного з нас є маленька дитина, голос якої потрібно і важливо слухати упродовж життя. Хто ж пророчить нам долю? Ніхто, доля всередині нас! Ми самі собі компас, потрібно тільки правильно та щиро робити свій вибір у житті! Хай моя пісня допоможе зазирнути у свою душу та почути голос своєї внутрішньої дитини. Довіртесь йому, він підкаже правильний шлях. Ідіть на життя сміливо", – ділиться сама Тіна.

Дивіться кліп Тіна Кароль – Иди на Жизнь онлайн:

Слухайте також: Гурт БЕZ ОБМЕЖЕНЬ випустив проникливий кліп, знятий у Львівській опері