Музичні новинки квітня 2021: плейлист нових українських пісень

Другий місяць весни відзначився музичними новинками наших зірок, які вже встигли припасти до душі українським слухачам. Зібрали плейлист свіжих пісень за квітень 2021, який точно сподобається вам!

Квітень був плідним на музичні прем'єри українських виконавців. Попри те, що триває карантин і концерти неможливо відвідувати, зірки не можуть залишити своїх фанатів без нових треків. Ці пісні вже підкорюють чарти та стають справжніми хітами!

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Початок квітня відзначився свіжою музикою від таких знаменитостей, як Тіна Кароль, Настя Каменських, Альона Альона та інші. Від справжніх попзірок до молодих виконавців – слухай новеньку добірку найкрутіших свіжих пісень. Вони точно подарують гарний настрій та налаштують на позитивну хвилю.

Плейлист нових українських пісень квітня, слухати онлайн:

Тіна Кароль – Красиво

NK – МА

Lama – Діаманти

KAZKA – М'ята

SOWA – Шрами

Олег Винник & Еліна Іващенко – Діаманти

Alyona Alyona – Галас

Jerry Heil — #ОВЕРДРУЖБА_НЕДОСЕКС​

GannaBaby – Квіти (Не за бабки)

Олександр Біденко – Торкайся Мене

Ще нові українські треки квітня 2021:

Vivienne Mort & OMANA – Демони

СКАЙ – Легковажна

Злата Огневич – Я Твоя Єдина

alyona alyona – Читаю реп

VovaZiLvova, MamaRika – Серце стукає

GROSU – Міріада

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