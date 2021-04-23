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ТІНА КАРОЛЬ – КРАСИВО: дивіться новий кліп, у якому співачка постала в спокусливому образі
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Українська попдіва Тіна Кароль представила відео на пісню "Красиво". Трек увійшов до нового однойменного альбому артистки.
Так, Тіна Кароль порадувала своїх шанувальників свіжим відео на хіт "Красиво", який увійшов до нової платівки співачки. Збірку пісень артистка представила ще 2 квітня.
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У кадрі зірка з'явилася разом з музикантами та шоу-балетом, позаяк ролик знятий у форматі live performance. Постала перед камерами красуня у сміливому образі: Кароль приміряла відверту сукню оригінального крою. А особливу увагу привертає екстремальне декольте.
Тіна Кароль – Красиво: дивіться онлайн нове відео співачки
Тіна Кароль – Красиво: текст та слова пісні
Ты был выдуман где-то
Из сгоревших надежд
Сделан из пепла
Теперь меня режешь при всех
А я тебе не прощу это
А я не отпущу это нет
Пускай мне будет больно, больно за нас
Еще разок тебя вдохну про запас
Теряю время суток - не в этом суть
Все равно обычно мне не уснуть
В тебе все сводит меня с ума
Сводит меня с ума красиво
Ты сам выдумал это
И нашел во мне брешь
Я замерла в одежде
В красивой одежде надежд
А я тебе не прощу это
А я не отпущу это нет
Пускай мне будет больно, больно за нас
Еще разок тебя вдохну про запас
Теряю время суток - не в этом суть
Все равно обычно мне не уснуть
В тебе все сводит меня с ума
Сводит меня с ума красиво
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