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Дональд Трамп знову осоромився з туалетним папером: відеофакт
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Дональд Трамп знову втрапив у курйозну ситуацію. Президент США з'явився на публіці зі шматком туалетного паперу, який приклеївся до взуття.
Дональд Трамп разом з дружиною Меланією 12 листопада перебували у Нью-Йорку. Там американський лідер виступив з промовою в Економічному клубі Нью-Йорка. Після завершення заходу перші особи США прибули в аеропорт.
І ще: Дональд Трамп розкритикував Тіма Кука за незручний iPhone 11
Туалетний папір помітили, коли Трамп підійматися на борт літака. Курйозний момент зафіксували на відео.
Читайте також: Трамп знову осоромився в Twitter
Джерело: dailymail
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