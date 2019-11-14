Дональд Трамп знову осоромився з туалетним папером: відеофакт

Дональд Трамп знову втрапив у курйозну ситуацію. Президент США з'явився на публіці зі шматком туалетного паперу, який приклеївся до взуття.

Дональд Трамп разом з дружиною Меланією 12 листопада перебували у Нью-Йорку. Там американський лідер виступив з промовою в Економічному клубі Нью-Йорка. Після завершення заходу перші особи США прибули в аеропорт.

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Туалетний папір помітили, коли Трамп підійматися на борт літака. Курйозний момент зафіксували на відео.

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