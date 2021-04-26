Після 20 років стосунків: DZIDZIO повідомив про розлучення з дружиною

Шлюб DZIDZIO (Михайло Хома) та співачки SLAVIA (Ярослава Притула) розпадається. В інтерв'ю програмі Світське життя співак вперше розповів, що готується до офіційного розлучення з дружиною.

Зірки були разом 20 років, а весілля зіграли в 2013. Співак вже майже рік не живе з дружиною. Про це він розповів у інтерв'ю Каті Осадчій.

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"Тема складна. Ми домовилися розлучитися давно вже. Тому, ми тільки хочемо це зробити красиво. Ми зробили це тверезо, розумно, обмірковували і зрозуміли, що так буде краще. Всі ті роки була робота. Я давно хотів трохи розібратися, але не було часу. Під час карантину зрозумів, що треба жити в добрі, не ображати один одного. А часом, щоб це сталося, треба просто відпустити людину і дати волю", – прокоментував виконавець.

Також DZIDZIO розповів, що пара не живе разом вже дев'ять місяців. "Ми зустрілися дітьми, і нічого не розуміли... Життя не закінчилося. Треба відпустити один одного, і сказати спасибі", – зазначив музикант.

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