Білл Гейтс розповів, що чекає світ після пандемії

Про пандемію, яка може охопити всю земну кулю Гейтс говорив ще у 2014-2015 роках, а сьогодні він заявив, що в майбутньому нас чекає зіткнення з двома новими глобальними небезпеками.

Мова йде про біотероризм і зміну клімату.

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Мільярдер висловив упевненість, що людство доклало немало зусиль для підготовки до глобальної пандемії. Він сказав, що такі хвороби будуть з'являтися постійно через контакти людей з іншими живими організмами. Водночас він сказав, що люди можуть зробити так, щоб віруси не несли смертельну небезпеку. Гейтс зазначив, що в майбутньому світ може зіткнутися з біотероризмом, коли хтось зможе спеціально створити вірус, який буде більш смертельним за пандемію коронавірусу.

Другою глобальною загрозою людству Гейтс назвав зміни в кліматі, він сказав, що з кожним роком кількість загиблих буде зростати, а показники перевищать кількість жертв пандемії.

Коронавірусна інфекція була вперше виявлена ​​в 2019 році в китайському місті Ухань. У березні 2020 року всесвітня організація охорони здоров'я оголосила коронавірус пандемією.

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