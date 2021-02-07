Ілон Маск і Граймс вперше показали свої фото з сином X Æ A-12

Американський мільярдер Ілон Маск і його дружина Граймс вперше опублікували у соцмережах спільні фото зі своїм сином X Æ A-12.

Так, співачка Граймс поділилася першим знімком з сином в своєму Instagram. На ньому дівчина позувала у пуховику українського бренду IENKI IENKI, тримаючи малюка на руках. Хлопчик обернувся спиною до камери.

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А ось Ілон Маск опублікував фото, на якому можна добре розгледіти обличчя X Æ A-12. При цьому син сидить у батька на колінах.

Нагадаємо, ім'я X Æ A-12 вимовляється як "Ікс Еш Ей Твелв".

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