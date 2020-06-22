Я не хочу бути псевдокумиром: потужні цитати Сергія Притули про головне

22 червня Сергій Притула святкує 39-річчя! З цієї нагоди ми підготували найкращі цитати улюбленого ведучого про життя, патріотизм та кохання.

Сергій Притула вже давно не лише комедіант та ведучий. На 39 році життя його можна назвати лідером думок, громадським активістом, волонтером та навіть улюбленцем мільйонів. З нагоди дня народження зірки ми образи його найкращі вислови про все на світі!

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Про український народ

Як волонтер я, напевно, знаю, яким насправді є український народ! Знаю, хто допомагав і як! Знаю, що перед обличчям загрози ми вміємо єднатись незалежно від статі, віку, соціального положення чи віросповідання! Українську армію роками підтримували і підтримують мільйони українців, від малих дітей до пенсіонерів, від вчителів і бухгалтерів до айтішників і топменеджерів!

Я особисто знаю багато добровольців і багато медиків! Які ризикують своїм життям і віддають своє здоров'я на передовій. Кожен на своїй. Я знаю людей, які роблять чудові і потрібні речі кожного дня абсолютно безкоштовно. Їх безліч і вони неймовірні! Купа людей щиро піклуються один про одного, тож я не розумію – чому раптом наш народ знов поганий? Не поганий! Чудовий!

Сергій Притула в молодості

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Про популярність у Facebook

Не секрет, що свою сторінку у ФБ я веду самостійно. Ну, такий вже в мене "бзік". Віддати в управління піарниці чи смм-щику було б простіше, але ми, збаразькі, не шукаємо легких шляхів.

Я не хочу бути псевдокумиром, якого з мене можуть виліпити фейсбук-фоловери. Які сьогодні піднесуть, а завтра "опустять", обхаркають і витруть об мене ноги. У мене теж вистачає "скелетів у шафі" і я не святий.

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Про почуття гумору

"Я знаю дуже багато розумних людей, у яких відсутнє почуття гумору. І вони менш успішні, аніж ті, у кого знання, можливо, не енциклопедичні, але компенсовані розкішним почуттям гумору. Ну і давайте відверто: красива жінка радше обере собі в партнери чоловіка, який зможе її розсмішити, аніж того, який закидає її цитатами Гегеля чи Канта".

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Про мерство

"Я завжди намагаюся у своєму житті добре зважувати, перш ніж робити якісь кроки... Якщо наважуватися на такий серйозний челендж, як боротьба за мерське крісло у столиці, то однозначно для цього походу потрібна професійна команда, потрібна команда людей, на яких можна обпертися, звичайно, несучи повну відповідальність за їхні дії, але не боятися делегувати на них частину повноважень. І бажано, щоб це була команда не учасників "Вар'яти-шоу", а команда профільних фахівців".

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Про виступи зірок в Росії

"А як ви ставитеся до того, що українці качають нафту в Тюмені? А як ви ставитеся до того, що наші хлопці мурують у Підмосков’ї будинки? Чого ми вчепилися конкретно до артистів? Я розумію, що – це публічні люди, вони дають приклад для наслідування. Відтак, артисти, які виступають у РФ, своєю поведінкою виписують індульгенцію всім іншим непублічним людям, які там працюють. Тому зараз будь-який наш заробітчанин може сказати, мовляв, чого ви до мене домахалися – он артисти їздять, он футболісти наші грають, а я що – мені треба сім'ю годувати".

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Про любов та роботу

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Про карантин

Карантин – це погано для роботи. Але є і позитивний бік цього процесу. Вивільнилось достатньо часу на ті справи, які вічно відкладалися "на потім", або ж на які просто не вистачало часу. Пересидіти карантин вдома треба з користю. Тобто не втикати в телефон в 3 рази довше, ніж зазвичай, а, приміром, почитати книги.

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Про сон і молодість

"Якби я спав по 8 годин – я був би нещасним. А знаєте чому? Бо це абсолютне безглуздя – проспати третину свого життя. А потім сісти на старості років, посадити внуків на коліна і сказати їм: "Дітоньки мої, я проспав третину життя!" А жити коли? Сон сном – на пенсії висплюся. А поки молодий – треба гарувати".

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Про сміх

"Сміх – це фінальна стадія прояву позитивних емоцій. А як любити когось без таких емоцій у стосунках? Принаймні, я таких випадків не зустрічав".

Усе починалося із віршиків на табуретці. Мій тато любив, коли приходили гості, ставити мене на стільчик, аби я читав гуморески.

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Про стосунки з дружиною

"Я взагалі-то не люблю оцих пискливих звернень, але є одне… Коли я роблю якісь правильні речі, і вони поліпшують життя моєї сім’ї, приходжу потім додому, а мене дружина зустрічає на порозі і каже: "Прийшла моя Вумна Вутка".

Притула з дружиною і дітьми

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Про музику

"Я зазвичай коли їжджу, слухаю радіо. Навіть інколи не знаю імен і прізвищ тих, хто співає. Просто подобається пісня, і я їду й підспівую".

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Про хобі

"Свої відпустки я люблю, не в останню чергу, ще й за те, що саме на їх період припадає читання 90% книг, які я купую чи "позичаю" з татової бібліотеки у Збаражі. У будні, коли робочий день розпочинається о 7 ранку, а закінчується о 2 ночі, часу на читання катастрофічно бракує".

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Про "Вар'яти-шоу"

"Це приносить мені велике задоволення, це моя розрада".

У нас в принципі колектив такий, в якому панує демократія, про яку я іноді навіть шкодую. Тому що наші стосунки вже давно переросли в кумівство, але це не те кумівство, яке ми бачили в українській політиці, а це абсолютно щире кумівство.

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Про гроші та політику

"Завдяки тому, що зараз я почуваю себе достатньо фінансово впевнено, можу гарантувати, що в мене не буде спокуси повестися на якісь гроші за те, що я на кнопку буду тиснути. Я достатньо багато заробляю і я точно знаю, що частина моїх доходів не зменшиться навіть після того, як я увійду в парламент".

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Про критику

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Про участь у партії "Голос"

"Мені це цікаво. Я занурився зараз з головою в ці процеси. Це новий челендж у моєму житті. Я завжди цікавився політикою, я завжди ходив дотично до неї. Я ніколи ні за кого не агітував, але зараз я маю дуже великий інтерес і натхнення в тому. Я страшенно хочу допомогти з розбудовою партійної структури. Я спілкуюся з людьми з регіонів, ми балакаємо з координаторами по областях, спілкуємося з мажоритарниками. Це такий непочатий край роботи, і я дивлюся на перспективу".

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Про хейтерів

"Послухайте, хейтери були, є і будуть. Немає жодної людини, особливо політика, який буде подобатися 100% людей. Я розумію, що я не всім подобаюся. Я розумію, що частина прихильників моєї творчості зараз трішки інакше будуть на мене дивитися, тому що я не відповідаю їхнім очікуванням",

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Тут також є велика проблема – відсіяти реальні претензії від фейків. Дуже часто люди просто намагаються звести певні рахунки. Дуже часто засипають чорним піаром тих чи інших людей. Тому багато часу витрачається на фільтрацію.

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Про компроміси

"Давайте-но, людоньки, не мірятись у тому, хто більше любить Україну. Бо це нагадує малих дітей, які на дитячому майданчику сперечаються у кого мама розумніша чи тато сильніший. Мама в нас одна. Не засмучуймо її. Думайте своїми головами, а не ретранслюйте слова своїх політичних кумирів, бо зазвичай ті слова дуже розходяться з думками, а ще більше з діями!".

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Про головну проблему

"У мене насправді дуже велика проблема – переналаштувати себе з індивідуальної роботи на командну. На телебаченні я звик нести індивідуальну відповідальність, я завжди намагаюся очолювати процеси".

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Про президентство

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