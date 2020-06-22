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Притула показав найоригінальніший подарунок на день народження: курйозне фото
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22 червня український шоумен та ведучий Сергій Притула відзначає свій день народження. Журналісти вирішили привітати його, зробивши курйозний та оригінальний "подарунок". Зацініть, який!
Як поділився Сергій Притула в своєму дописі, найоригінальніший подарунок йому зробили журналісти одного з інтернет-ресурсів, а саме – додали ще двох дітей в його сім'ю.
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Те, що я мрію про багато дітей, не є секретом. Але наразі мій брат з дружиною чудово виховують своїх дітей (моїх племінників) Данила та Роксолану. Тож я попрацюю над кількісним збільшенням сім'ї у більш природний спосіб, – наголосив Притула, у якого двоє дітей – син Дмитро та донька Соломія.
У день свого 39-річчя Притула також подякував усім, хто залишається поряд і в хвилини радості, і в скрутні часи. "Ваша підтримка надихає до нових звершень! Дякую Богу за здорову маму, люблячу жінку, чемних дітей, найкращого в світі брата, відданих друзів і тисячі людей, які є опорою для моєї праці (професійної та волонтерської)", – підсумував ведучий.
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