Я не "Аферист із Tinder": герой документалки обурений тим, як його показали

Саймон Лєваєв, герой фільму "Аферист із Tinder", в інтерв'ю заперечує всі звинувачення, озвучені дівчатами у документалці Netflix. Розповідаємо, що він думає про все, що показали у стрічці.

У розмові, яка вийшла у виданні Inside Edition, Саймон Лєваєв спростовує те, що він – аферист. Також йому не сподобалося те, як його зображають у документальному фільмі від Netflix.

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"Я не "Аферист із Tinder". Я був лише одиноким хлопцем, який захотів зустрітися з дівчатами з Tinder. Я не монстр, яким мене виставляють", – заявив ізраїльтянин.

За словами Лєваєва, він не обманював героїнь фільму і не погрожував їм. Усі їхні історії Лєваєв називає повністю сфабрикованими. Він сказав журналістам, що ніколи не був сином великого діамантового магната і займається "законним бізнесом". Чоловік стверджує, що купив біткоїн у 2011 році, який тоді нічого не коштував, тому зараз має великі активи.

"Я не повинен шкодувати про щось, чого я не робив. Я хочу очистити своє ім'я і пояснити світові, що це неправда. Я не ошуканець. Не знаючи мене, люди не мають права судити мене", – каже Лєваєв.

У відеоінтерв'ю також з'явилася нова подруга героя, ізраїльська модель Кейт Конлін. Вона сказала, що не вірить звинуваченням на адресу бойфренда і зазначила, що він ніколи не позичав у неї гроші.

Нагадаємо, що Netflix випустив фільм "Аферист із Tinder" наприкінці січня. У його основу лягли бесіди з трьома жінками, які стали жертвами шахрая. Сам Лєваєв відмовився давати інтерв'ю для документалки.

Ошукані дівчата розповіли, що Лєваєв влаштовував їм розкішні побачення та створював ілюзію серйозних стосунків. Потім аферист змушував їх повірити в те, що його вороги хочуть його вбити, а для того, щоб сховатися, йому нібито треба було залягти на дно і перестати користуватися своїми банківськими картками. Тоді він починав просити великі суми грошей у подруг. Усього він виманив у них близько $10 млн.

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