Аферист з Tinder: дивіться трейлер документалки від Netflix

У мережу виклали офіційний трейлер документальної картини "Аферист з Tinder". Гайда дивитися ролик разом з Радіо MAXIMUM.

У ролику троє жінок розповідають свою історію знайомства із хлопцем мрії з Tinder. Спочатку все виглядає як казка, але потім виявляється, що він шахрай, який починає вимагати гроші та погрожувати їм.

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Чоловік на прізвисько Аферист з Tinder, визнаний злочинцем у кількох країнах і ховався від правосуддя, спокушав жінок і виманював мільйони. Троє з них вирішили помститися – про них і розповідає документалка Netflix.

"Кохання у сучасному світі онлайн-знайомств – небезпечна гра, і не кожен чоловік – казковий принц", – говорить опис трейлера.

Аферист з Tinder, дивіться трейлер документалки Netflix:

Режисером картини виступила Фелісіті Морріс, яка зняла документальний мінісеріал "Руки геть від котиків! Полювання на інтернет-вбивцю" у 2019 році. Прем'єра "Афериста з Tinder" відбудеться на Netflix 2 лютого.

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