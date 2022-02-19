"Аферист із Tinder" придумав, як заробляти гроші завдяки своїм фанатам

Головний герой документального фільму "Аферист із Tinder" Саймон Лєваєв знайшов новий спосіб заробітку. Він почав продавати відеолистівки за своєю участю.

Для цього він зареєструвався на сайті для створення персональних роликів Cameo. Про це розповідає видання Independent.

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Ізраїльтянин просить 8 474 гривні за відео для фізособи та 56 652 тисяч – для юрособи. За ці гроші шанувальники Лєваєва можуть отримати від нього, наприклад, вітання з днем ​​народження чи іншою подією. На Cameo у Леваєва 18 відгуків на відеолистівки, всі – з максимальною оцінкою.

Нагадаємо, Netflix випустив фільм "Аферист із Tinder" наприкінці січня. За перший тиждень він набрав майже 46 млн переглядів і потрапив до десятки найкращих на відеоплатформі. За основу картини взяли бесіди з трьома жінками, які стали жертвами шахрая Лєваєва.

Ізраїльтянин представлявся користувачам Tinder сином великого діамантового магната, влаштовував дівчатам розкішні побачення та створював ілюзію серйозних стосунків.

Потім аферист змушував їх повірити в те, що його вороги хочуть його вбити, а для того, щоб сховатися, йому нібито треба було залягти на дно і перестати користуватися своїми банківськими картками. Тоді він починав просити у них великі суми грошей. Усього він виманив у них близько $10 млн.

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