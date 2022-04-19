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Антонов лікує Мрію: українки створили анімацію про Ан-225
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Сестри Юля та Оля Ткач створили мультфільм про українську авіацію. Дивіться зворушливе відео про літак Ан-225 "Мрія", який зруйнували російські окупанти.
Ольга та Юлія Ткач – сестри з Кривого Рогу, які створили чудовий мультик про нашу "Мрію".
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У відео про Ан-225 авіаконструктор Олег Антонов дарує нове життя літаку "Мрія", який і був створений київським КБ імені Антонова.
Працівники ДП "АНТОНОВ" поширили цю анімацію на офіційній сторінці в Фейсбуці та подякували усім за підтримку. Нагадуємо, що триває збір коштів для відновлення "Мрії".
"Місяць тому українська Мрія здійнялася як ніколи високо. Їй було дуже боляче, усім нам зараз боляче, але Вона мужньо пронесла на крилах вогонь Свободи, Гідності та Світла, він ніколи не згасне. Мрія передала Богу усі наші молитви, усю нашу Віру та Любов. Antonov Company, Ваша велична пташечка обов'язково повернеться та милуватиме око усього Світу", – прокоментувала Ольга Ткач свою анімацію.
Мультфільм про літак "Мрія":
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