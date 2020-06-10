Я на межі: бельгієць 9 років отримує піцу, яку не замовляв

Як би сильно люди не любили піцу, але її надмірна кількість викликає не найкращі емоції. Таке трапилось і з цим бельгійцем, який опинився майже на межі через набридливу доставку піци.

65-річний бельгієць Жан Ван Ландегем вже майже 10 років страждає через піцу, яку він не замовляв, але вона її ледь не щодня привозять до його дому. Чоловіку настільки остогидла така ситуація, що він писав та телефонував всім, кому тільки можна. Навіть звертався до суду, тож не дивно, що його незвичайна історія привернула увагу журналістів.

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9 років тому йому вперше випадково привезли піцу, яку він відправив назад. Але після цього йому ледь не щодня (а інколи і кілька разів на день) почали доставляти цю страву.

"До мене приїжджають у будь-який час. З мого міста – Тюрнхаута, – або з його околиць. Навіть вночі", – пояснив Жан, у житті якого стало надто багато піци. Він навіть зізнався, що часто опиняється на межі зриву, коли чує звук мопедів служб доставки, а також страждає від безсоння. Вочевидь, чийсь розіграш затягнувся і вже давно не приносить жодного задоволення для бельгійця.

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