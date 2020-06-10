Мексиканка фотографує людей з різних країн, не виходячи з дому: ефектні кадри

Фотограф з Мексики кардинально змінила свою кар'єру через пандемію коронавірусу у світі, однак вона не попрощалась зі зйомкою, а перенесла її на новий рівень. Це варто побачити!

Мексиканська фотограф Ана Інохоса вже 10 років працює у цій сфері, фіксуючи особливі моменти закоханих, батьків з дітьми, друзів та всіх охочих. Тож не дивно, що їй доводить мандрувати не лише задля задоволення, а й задля роботи. Однак коронавірус добряче змінив її плани, адже більшість країн світу оголосили карантин та закрили кордони.

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Ана повинна була відправитись в Іспанію на народження дитини друзів, але реальність дозволила побачитись лише через відеодзвінки. Саме тоді мексиканка і виявила новий спосіб займатись улюбленою справою.

"Я почала робити скріншоти, поки ми розмовляли, без якихось намірів. Просто щоб зберегти пам'ять для себе. Пізніше, переглянувши скріншоти, ми з подругою подумали, що я могла б почати працювати на відстані", – поділилась Ана.

І справді, її подруга обрала вдома вдале місце та освітлення, а фотограф зафіксувала момент.

anahinojosa.com

Після цього жінка активно почала організовувати фотосесії на відстані. Для цього Аня спілкується з клієнтами через FaceTime чи Zoom, люди виставляють свій смартфон з включеною фронтальною камерою, а також дослухаються до інструкції профі, приміром, як вибрати вдалу позу чи місце. Після цього фотограф робить скріншот. Звісно ж, такий спосіб зйомки є складнішим за звичний, але мексиканка готова приймати нові виклики.

anahinojosa.com

"Я мушу бути дуже терплячою. "Постав тут телефон, зроби це, підійди ближче" і тому подібне. Я мала розуміти, що це не буде ідеально. Але це те, що є, і в цьому вся краса. Наше життя все ще продовжується, попри карантин, і ми повинні продовжувати документувати любов, яка є навколо", – наголошує Ана. Більше її творчості можна зацінити в соцмережі Instagram

anahinojosa.com

anahinojosa.com

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