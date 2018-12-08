Секрети вдалої відпустки від Притули: подорож по Лісабону

Відомий український шоумен в деталях розповів про тонкощі туризму в Португалії.

Популярний український телеведучий між безліччю концертів, презентацій, новорічних корпоративів та благодійними заходами вирішив влаштувати міні-відпустку на чотири дні. Сергій Притула разом з дружиною вибрали квитки по лоукост і вирушили у Лісабон. Як зізнався ведучий – "Лісабон – це була любов з першого погляду". У подробицях про свої пригоди за кордоном Притула розповів у своєму Facebook.

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Ведучий розповів, що подорож почалася з пригод – одна з двох валіз до кінцевого пункту так і не долетіла, але через три доби була доставлена прямо в готель. Незважаючи на неприємності, які ніяк не були пов'язані безпосередньо з Лісабоном, Притула залишився в захваті.

"Я буду дуже рекомендувати вам вибрати цей напрямок для подорожі. По-перше, в Португалії я не відчув, що потрапив кудись, де очі вилазять з орбіт від цін. Так, живуть там, звичайно ж, багатше, ніж в Україні, але це не Швейцарія, не Франція і навіть не Іспанія. Все скромніше і бюджетніше", – пише ведучий.

Серед інших переваг Притула виділив вільне володіння англійською в Португалії.

"По-друге, всі вільно володіють англійською. Я б навіть сказав, бездоганно. І не тільки в готелях, барах, ресторанах. Просто на вулиці, іноді, щось спитаєш у перехожого – жодного бар'єру. Подібного я не помітив ні в Франції, ні в Німеччині, ні в Іспанії, ні в Італії ", – додав він.

Притула порекомендував по прильоту до Лісабона більш ніж на дві доби орендувати автомобіль, хоча вважає, що все ж це місто для піших прогулянок.

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