Сергій Притула показав новорічне фото з сім'єю

Шоумен Сергій Притула разом з дружиною і дітьми прикрасив ялинку.

Український гуморист і шоумен Сергій Притула вкрай рідко ділиться подробицями особистого життя в мережі. Однак, час від часу артист все ж публікує в своєму Instagram фото з рідними.

І ще: Сергій Притула показав свого рідного брата

Цього разу Притула розмістив знімок з красунею-дружиною Катериною та двома дітьми: однорічною дочкою Соломією і старшим сином Дмитром. Так, на фото Сергій Притула з сім'єю прикрашає новорічну ялинку. Все сімейство позує на фото в чорно-червоних картатих костюмах, які нагадують піжами.

У підписі до фотографії шоумен написав: "Нарешті-то вечір в сімейному колі. Проводимо з користю! Картаті Притули бажають вам доброго вечора!"

Читайте також: Секрети вдалої відпустки від Притули: подорож по Лісабону