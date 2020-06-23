Я і Фелікс: дивіться тизер фільму з Іздриком у головній ролі

Я і Фелікс переносить глядача у 90-ті

Якщо вам подобається творчість Юрія Іздрика, то нова стрічка "Я і Фелікс" обов'язково має бути у списку стрічок, які ви повинні побачити. Над фільмом працює кінокомпанія ForeFilms. Вона й виклала перший тизер. Дивіться його на Радіо МАКСИМУМ!

Над фільмом "Я і Фелікс" працює режисерка Ірина Цілик. Стрічка має стати її першим повнометражним художнім фільмом.

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Для багатьох вона відома завдяки документальному фільму "Земля блакитна, ніби апельсин". За картину вона отримала нагороду за режисуру у категорії World Documentary Competition на американському фестивалі незалежного кіно "Санденс".

"Я і Фелікс" – екранізація майбутнього роману "Хто ти такий?" Артема Чеха, котрий є чоловіком Ірини Цілик. Книжка побачить світ завдяки видавництву Meridian Czernowitz уже навесні 2021 року.

Я і Фелікс, дивіться тизер фільму з Іздриком:

Сюжет картини розгортається у 90-х роках минулого століття. Фільм розповідає про ексрозвідника та солдата Фелікса (Юрій Іздрик), у якого посттравматичний синдром, а також хлопчину Тимофія, котрий мешкає зі своєю бабусею (його зіграв син режисерки – Андрій).

Зараз "Я і Фелікс" проходить пітчинг "Держкіно". "Я дуже сподіваюся, що далі буде", – написала у на своїй сторінці у фейсбук Ірина Цілик. Продюсери стрічки – Володимир Яценко ("Додому", "Дике поле"), а також Анна Соболевська.

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