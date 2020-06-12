Не мовчи: гурт БЕЗ ОБМЕЖЕНЬ випустив свій найвідвертіший кліп

БЕZ ОБМЕЖЕНЬ відзняли новий кліп на пісню "Не мовчи", що став закликом до справжнього кохання. Головними героями відео стали фронтмен гурту Сергій Танчинець та його дружина Ганна. Дивіться відвертий ролик!

У новому кліпі БЕZ ОБМЕЖЕНЬ вирішили зафільмувати неймовірну любов Сергія та Ганни. Їхня історія доводить, що почуття не згасають навіть крізь призму часу, а кохання постійно набуває нових забарвлень.

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За словами виконавців, "Не мовчи" – це заклик до щирості та відвертості. Навіть якщо ця щирість не завжди зручна, але вона – єдиний порятунок для закоханих до нестями людей, переконані музиканти. Дивитись онлайн кліп БЕZ ОБМЕЖЕНЬ – Не мовчи:

"Психологи стверджують, що в любові існують стадії, які проходять багато пар на різних етапах своїх стосунків. Ми намагалися відтворити всі фази справжнього кохання. "Не мовчи" – випробування кохання, справжній виклик. Вміння вчасно сказати те, з чим ти не згоден. Це пристрасть, повага та найніжніші почуття один до одного", – поділилася режисерка кліпу Олена Вінярська.

Поки що це найвідвертіший кліп БЕZ ОБМЕЖЕНЬ, але гурт точно не зупиниться на досягнутому, адже їм є що показати та про що розповісти!

Текст і слова пісні НЕ МОВЧИ

На дотик не моя,

Знайомий післясмак,

Знайомий аж до болю,

Розмова на пів тону,

Це твій останній акт,

Коли мовчиш – не маю сну.

Не мовчи, не мовчи,

Я не можу розібрати слів,

З твоєї висоти,

Не мовчи, не мовчи,

Я не можу розібрати слів,

З твоєї висоти.

Хвилина по колу,

І збитий серця такт,

Віддати лиш без бою,

Скажи хоч, хоч пів слова,

Це наш останній акт,

Коли мовчиш – не маю сну.

Не мовчи, не мовчи,

Я не можу розібрати слів,

З твоєї висоти,

Не мовчи, не мовчи,

Я не можу розібрати слів,

З твоєї висоти.

Не мовчи, не мовчи – (3)

Я не можу розібрати слів,

З твоєї висоти,

Не мовчи, не мовчи,

Я розіб’юся, якщо впаду,

З твоєї висоти.

Не мовчи.

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