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Не мовчи: гурт БЕЗ ОБМЕЖЕНЬ випустив свій найвідвертіший кліп

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Лідер Без Обмежень Сергій Танчинець - фото 1
Лідер Без Обмежень Сергій Танчинець / НВ

БЕZ ОБМЕЖЕНЬ відзняли новий кліп на пісню "Не мовчи", що став закликом до справжнього кохання. Головними героями відео стали фронтмен гурту Сергій Танчинець та його дружина Ганна. Дивіться відвертий ролик!

У новому кліпі БЕZ ОБМЕЖЕНЬ вирішили зафільмувати неймовірну любов Сергія та Ганни. Їхня історія доводить, що почуття не згасають навіть крізь призму часу, а кохання постійно набуває нових забарвлень.

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За словами виконавців, "Не мовчи" – це заклик до щирості та відвертості. Навіть якщо ця щирість не завжди зручна, але вона – єдиний порятунок для закоханих до нестями людей, переконані музиканти. Дивитись онлайн кліп БЕZ ОБМЕЖЕНЬ – Не мовчи:

"Психологи стверджують, що в любові існують стадії, які проходять багато пар на різних етапах своїх стосунків. Ми намагалися відтворити всі фази справжнього кохання. "Не мовчи" – випробування кохання, справжній виклик. Вміння вчасно сказати те, з чим ти не згоден. Це пристрасть, повага та найніжніші почуття один до одного", – поділилася режисерка кліпу Олена Вінярська.

Поки що це найвідвертіший кліп БЕZ ОБМЕЖЕНЬ, але гурт точно не зупиниться на досягнутому, адже їм є що показати та про що розповісти!

Текст і слова пісні НЕ МОВЧИ

На дотик не моя,
Знайомий післясмак,
Знайомий аж до болю,
Розмова на пів тону,
Це твій останній акт,
Коли мовчиш – не маю сну.

Не мовчи, не мовчи,
Я не можу розібрати слів,
З твоєї висоти,
Не мовчи, не мовчи,
Я не можу розібрати слів,
З твоєї висоти.

Хвилина по колу,
І збитий серця такт,
Віддати лиш без бою,
Скажи хоч, хоч пів слова,
Це наш останній акт,
Коли мовчиш – не маю сну.

Не мовчи, не мовчи,
Я не можу розібрати слів,
З твоєї висоти,
Не мовчи, не мовчи,
Я не можу розібрати слів,
З твоєї висоти.

Не мовчи, не мовчи – (3)
Я не можу розібрати слів,
З твоєї висоти,
Не мовчи, не мовчи,
Я розіб’юся, якщо впаду,
З твоєї висоти.
Не мовчи.

Карантинний концерт Без Обмежень - фото 409645
Карантинний концерт Без Обмежень

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Джерело: Радіо МАКСИМУМ
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