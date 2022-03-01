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війна

"Я дякую ЗСУ!": у мережі запустили флешмоб на підтримку української армії

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Ілюстрація Марини Март - фото 1
Ілюстрація Марини Март

Війна Росії проти України триває вже 6-й день. Весь світ захоплюється героїзмом наших військових! А особливо ними захоплюємося ми, українці, що і транслюємо у своїх соцмережах.

Дизайнери з Telegram-каналу "Дизайн-борщ" запустили ініціативу на підтримку українських військових, яку називають онлайн-музеєм спротиву.

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"Це наш музей війни. Нехай в такому вигляді, але зате все це вже зібране десь, де ви цим можете поділитися. Несіть любов і підтримку!", – пишуть автори ідеї.

Не забудьте зберегти собі і ви! Адже підтримка зараз неабияк важлива для наших захисників.

'Я дякую ЗСУ!': у мережі запустили флешмоб на підтримку української армії - фото 499279

'Я дякую ЗСУ!': у мережі запустили флешмоб на підтримку української армії - фото 499280

'Я дякую ЗСУ!': у мережі запустили флешмоб на підтримку української армії - фото 499281

'Я дякую ЗСУ!': у мережі запустили флешмоб на підтримку української армії - фото 499282

'Я дякую ЗСУ!': у мережі запустили флешмоб на підтримку української армії - фото 499283

'Я дякую ЗСУ!': у мережі запустили флешмоб на підтримку української армії - фото 499284

'Я дякую ЗСУ!': у мережі запустили флешмоб на підтримку української армії - фото 499285

'Я дякую ЗСУ!': у мережі запустили флешмоб на підтримку української армії - фото 499286

'Я дякую ЗСУ!': у мережі запустили флешмоб на підтримку української армії - фото 499287

'Я дякую ЗСУ!': у мережі запустили флешмоб на підтримку української армії - фото 499288

Фото з соцмереж

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