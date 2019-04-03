Вітаємо на сайті Радіо Максимум!

На вказану електронну адресу було надіслано повідомлення для підтвердження реєстрації

Форма для відновлення паролю
Вітаємо, Ваші дані успішно оновлено!
Вибори президента України 2019 Гра престолів

Зеленський висунув 9 вимог до президента – у Порошенка відповіли

  • 20
Порошенко vs Зеленський - фото 1
Порошенко vs Зеленський

Штаб кандидата в президенти України Володимира Зеленського оприлюднив вимоги до Петра Порошенка, які він має виконати до "завершення свого терміну перебування на посаді". У команді того пояснили, чому більшість речей – не в компетенції гаранта.

Отож, Володимир Зеленський і його команда вимагає, щоб:

  1. Порошенко забезпечив ухвалення закону щодо скасування декларування доходів і витрат для громадських активістів;
  2. Перезапустив роботу НАЗК шляхом формування нового складу цього органа за участю міжнародних експертів і запровадження зовнішнього аудиту його діяльності;
  3. Забезпечив ухвалення виборчого закону для впровадження пропорційної системи з відкритими списками на наступних парламентських виборах;
  4. Видав акти про призначення суддів та забезпечив вжиття заходів, які допоможуть розблокувати початок роботи Вищого антикорупційного суду;
  5. Відкликав свій законопроект щодо криміналізації незаконного збагачення та доручив коаліції підтримати проект закону, що розроблений за участю міжнародних експертів;
  6. Позбавив Службу безпеки України, Національну поліцію та інші правоохоронні органи повноважень у сфері боротьби з економічною злочинністю, а також припинив їхній тиск на суб'єктів підприємницької діяльності;
  7. Реалізував передбачені законом повноваження та звільнив Сергія Семочка з посади першого заступника Голови Служби зовнішньої розвідки України;
  8. Ліквідував схему Роттердам плюс і розпочав зовнішній незалежний аудит діяльності Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг;
  9. Опублікував перелік своїх офшорних компаній, банків, у яких ці компанії мають рахунки, а також фінансову звітність цих компаній за останні п'ять років.
Володимир Зеленський - фото 318612
Володимир Зеленський

Перший заступник голови Верховної Ради Ірина Геращенко відповіла ЗЕ-команді на пункт про скасування декларування доходів і витрат для громадських активістів. Вона також нагадала, що змінювати законодавство може парламент, а не глава держави.

За словами Геращенко, президент давно вніс до парламенту проект скасування е-декларування для активістів, але його не підтримали нинішні прибічники Зеленського.

"Нагадаю ЗЕ-команді – зміни до законів приймає ВР, а не президент. Президент Порошенко ще півтора роки тому вніс до парламенту як невідкладний законопроект про скасування е- декларування для активістів. Альтернативний, до речі, тоді внесла Тимошенко. Рада ці голосування успішно провалила", – наголосила Геращенко.

Члени партії "УКРОП", які підтримують ЗЕ, у тому числі кандидат в президенти Олександр Шевченко, який вже заявив, що молиться за перемогу кандидата Зе – не голосували за жоден! – зазначила віце-спікер.

Петро Порошенко - фото 318611
Петро Порошенко

За словами Геращенко, така ж ситуація і за голосування в першому читанні законопроекту про вибори до парламенту. "Почніть з себе і закличте своїх депутатів – фанів і критиків П голосувати ЗА, а не зе", – резюмувала вона.

Читайте також: Результати виборів президента України 2019: офіційні дані ЦВК

Джерело: Радіо МАКСИМУМ
powered bylun.ua
до теми
пропозиції партнерів
коментарі
рекомендуємо
Кримінальне чтиво через 25 років: як змінилися улюблені герої
  • 29 березня, 17:21
  • 1094
Гороскоп на квітень 2019: прогноз на місяць для всіх знаків Зодіаку
  • 31 березня, 10:50
  • 718
Привітання з Днем народження у віршах, прозі та смс українською
  • 14 березня, 13:28
  • 1364342
Загрузка...
Новини
Радіо Максимум Політика Володимир Зеленський