Зеленський висунув 9 вимог до президента – у Порошенка відповіли

Штаб кандидата в президенти України Володимира Зеленського оприлюднив вимоги до Петра Порошенка, які він має виконати до "завершення свого терміну перебування на посаді". У команді того пояснили, чому більшість речей – не в компетенції гаранта.

Отож, Володимир Зеленський і його команда вимагає, щоб:

Порошенко забезпечив ухвалення закону щодо скасування декларування доходів і витрат для громадських активістів; Перезапустив роботу НАЗК шляхом формування нового складу цього органа за участю міжнародних експертів і запровадження зовнішнього аудиту його діяльності; Забезпечив ухвалення виборчого закону для впровадження пропорційної системи з відкритими списками на наступних парламентських виборах; Видав акти про призначення суддів та забезпечив вжиття заходів, які допоможуть розблокувати початок роботи Вищого антикорупційного суду; Відкликав свій законопроект щодо криміналізації незаконного збагачення та доручив коаліції підтримати проект закону, що розроблений за участю міжнародних експертів; Позбавив Службу безпеки України, Національну поліцію та інші правоохоронні органи повноважень у сфері боротьби з економічною злочинністю, а також припинив їхній тиск на суб'єктів підприємницької діяльності; Реалізував передбачені законом повноваження та звільнив Сергія Семочка з посади першого заступника Голови Служби зовнішньої розвідки України; Ліквідував схему Роттердам плюс і розпочав зовнішній незалежний аудит діяльності Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг; Опублікував перелік своїх офшорних компаній, банків, у яких ці компанії мають рахунки, а також фінансову звітність цих компаній за останні п'ять років.

Володимир Зеленський

Перший заступник голови Верховної Ради Ірина Геращенко відповіла ЗЕ-команді на пункт про скасування декларування доходів і витрат для громадських активістів. Вона також нагадала, що змінювати законодавство може парламент, а не глава держави.

За словами Геращенко, президент давно вніс до парламенту проект скасування е-декларування для активістів, але його не підтримали нинішні прибічники Зеленського.

"Нагадаю ЗЕ-команді – зміни до законів приймає ВР, а не президент. Президент Порошенко ще півтора роки тому вніс до парламенту як невідкладний законопроект про скасування е- декларування для активістів. Альтернативний, до речі, тоді внесла Тимошенко. Рада ці голосування успішно провалила", – наголосила Геращенко.

Члени партії "УКРОП", які підтримують ЗЕ, у тому числі кандидат в президенти Олександр Шевченко, який вже заявив, що молиться за перемогу кандидата Зе – не голосували за жоден! – зазначила віце-спікер.

Петро Порошенко

За словами Геращенко, така ж ситуація і за голосування в першому читанні законопроекту про вибори до парламенту. "Почніть з себе і закличте своїх депутатів – фанів і критиків П голосувати ЗА, а не зе", – резюмувала вона.

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