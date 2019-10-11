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Я була перша: Наомі Кемпбелл відверто розповіла про своє життя

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Наомі Кемпбелл також зізналась, що поки не планує мати дітей - фото 1
Наомі Кемпбелл також зізналась, що поки не планує мати дітей

49-річна британська модель Наомі Кемпбелл знялася для жовтневого номера The Wall Street Journal. Автором знімків виступила нідерландський фотограф Аннемаріеке ван Дріммелен.

В інтерв'ю WSJ Наомі зізналася у своїй алко- та наркозалежності:

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Я вижила. У мене не кристально чисте життя, і я на нього не претендую. Я була першою, хто зізнався в тому, що я – наркоманка. І я вдячна Богу за те, що вилікувалася від алко- і наркозалежності.

Я була перша: Наомі Кемпбелл відверто розповіла про своє життя - фото 360850

Модель також розповіла про те, що їй довелося натрапляти на труднощі – їй відмовляли в роботі безліч разів через колір шкіри: "Я люблю аутсайдерів, адже я була такою протягом багатьох років".

"Наомі була першою темношкірою моделлю, яка дійсно змінила загальне уявлення про "чорну" красу", – говорить дизайнер П'єрпаоло Піччолі, який запросив Кемпбелл знятися в рекламі сумки Valentino Vring навесні 2019 року. – Після того як Наомі зіткнулася з величезним опором і дискримінацією на початку своєї кар'єри, сьогодні вона – абсолютний переможець. Вона ніколи не забуває про цей досвід і хоче, щоб темношкірі моделі не переживали того ж".

Я була перша: Наомі Кемпбелл відверто розповіла про своє життя - фото 360849

Головний редактор Vogue UK Едвард Еннінфул теж висловився про супермодель: "Якби Наомі не займалася моделінгом, вона могла б керувати маленькою країною. У ній є щось, притаманне більшості темношкірих у цій індустрії: їм доводиться боротися вдвічі сильніше. Вона завжди боролася і тепер бореться ще сильніше".

На питання, чи хоче Наомі завести дітей, вона відповіла: "Поки ні. Подивимося, що світ готує для мене".

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Джерело: The Wall Street Journal.
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