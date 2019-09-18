49-річна Наомі Кемпбелл здивувала екстравагантним виглядом

Модель Наомі Кемпбелл вийшла у світ в сукні з цікавим принтом. Шанувальники у захваті від свого кумира!

Наомі Кемпбелл відвідала вечірку журналу Vogue, яка відбулася в клубі Annabel's в Лондоні. Модель вибрала для тусовки шовкову максісукню кольору попелястого хакі з принтом, на ґудзиках і з чорним поясом. Наряд Наомі поєднала з кросівками.

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Волосся вона розпустила, а очі сховала під сонцезахисними окулярами. На шиї у зірки був кулон на ланцюжку. Вечірку також відвідали Джоан Коллінз в білосніжній сукні з пікантним вирізом в зоні декольте і Кейт Мосс в короткій сукні-балахоні.

Нагадаємо, раніше Кемпбелл провела благодійний показ Fashion For Relief, де вона з'явилася у відвертому вечірньому платті від Будинку Mugler. Наряд складався з блискучого верху, що нагадує корсет, і напівпрозорої спідниці. Свій аутфіт вона доповнила човниками на підборах і красивим дорогоцінним кольє.

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