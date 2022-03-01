"Я боротимуся за правду": Тіна Кароль заспівала під час мітингу у Варшаві

Тіна Кароль вийшла на мітинг проти Росії у Варшаві

Буквально кілька днів тому усі українці були шоковані від того, що Тіна Кароль відправилася у монастир. Зараз же не менш здивувало їх те, що співачка з'явилася на вулиці Варшави під час мітингу проти агресії Росії.

Відео, на якому Тіна Кароль іде в голові колони, вона виклала на своєму інстаграмі. Вона виконала свою пісню "Вільна", а також написала цілий пост.

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У ньому зірка наголосила на тому, що боротиметься за правду, щоб у кожному місті світу звучав гімн України. Адже він – символ свободи та незламності духу.

Співачка наголосила, що 26 лютого, після серії вибухів у жилих кварталах Києва, у тому числі біля її дому, вона вирішила рішуче діяти й обороняти країну. Робитиме вона це тим, що є найдорожчим для неї – своїм голосом.

Я обіцяю донести правду тим, хто не знає цієї правди. Голос розуму, голос свободи звучатиме задля української перемоги, – наголосила вона.

Тіна Кароль додала, що з однодумцями створила Міжнародний центр інформаційного спротиву зі штаб-квартирою у Варшаві. Там цілодобово працюють над тим, щоб донести до простих людей у всьому світі реальну картину справ в Україні.

Дивіться на відео, як Тіна Кароль очолює колону на мітингу:

Особливий акцент ми робимо на російськомовну аудиторію з Росії, Білорусі, Вірменії, Казахстану. Люди мають право знати правду, – наголосила співачка.

Раніше ми розповідали, хто з українських зірок взяв зброю до рук, щоб боротися з окупантом на нашій землі. Хтось поповнив лави ЗСУ, хтось – територіальної оборони. Але всі вони – справжні герої, котрі поставили творчість на паузу, щоб якомога швидше був мир у нашій країні.

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