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Чому не варто переривати особисту розмову через дзвінок: пояснення психолога

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Багатьох бісить, коли під час розмови ваш друг бере трубку - фото 1
Багатьох бісить, коли під час розмови ваш друг бере трубку

Наскільки це дратує, коли ви розмовляєте з кимось віч-на-віч, а людина раптово бере свій мобільний телефон, щоб поговорити з кимось іще? От у цьому вирішили розібратися науковці, провівши дослідження.

Для двох дослідників з Університету Делавера це не риторичне питання. Вони мали намір з'ясувати, наскільки неприємна така поведінка, за яких обставин вона особливо дратує, і чи є способи не образити когось, коли вам просто потрібно перервати розмову, щоб відповісти на дзвінок.

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"Усі згодні з тим, що дратує, коли людина, з якою ви розмовляєте віч-на-віч, починає користуватися своїм телефоном, але досліджень не проводилося. Ми хотіли відповісти на питання: що ж такого не подобається у тому, що інша людина користується своїм телефоном? І що робить її кращою або гіршою?", – сказав Скотт Каплан, професор комунікації.

Асистенти бакалаврату аналізували відеозаписи свого взаємодії з учасниками дослідження. Один з висновків полягає в тому, що якщо людина відвертається, коли хтось дзвонить або дзвонить під час розмови, це показник того, що її особливо дратує або ображає поведінка співрозмовника.

Чому не варто переривати особисту розмову через дзвінок: пояснення психолога - фото 427506
Краще попередити про те, що ви чекаєте на важливий дзвінок

Попередити когось про те, що ви очікуєте дзвінка, який вам доведеться прийняти, є одним зі способів пом'якшити роздратування співрозмовника та знизити негативну думку про вас, коли вас переривають, – сказав Кортрайт. Хоча етикет використання мобільних телефонів з часом змінився, він вважає, що як і раніше важливо шукати способи не образити інших.

"Якщо така проста річ, як покласти телефон у кишеню і зменшити гучність, може допомогти уникнути сприйняття грубості, це здається справою, яка того варта", – сказав він.

А як поводитеся ви під час розмови: кладете телефон назад у кишеню чи перепрошуєте та берете слухавку?

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Джерело: Medikforum
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