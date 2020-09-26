Чому не варто переривати особисту розмову через дзвінок: пояснення психолога

Наскільки це дратує, коли ви розмовляєте з кимось віч-на-віч, а людина раптово бере свій мобільний телефон, щоб поговорити з кимось іще? От у цьому вирішили розібратися науковці, провівши дослідження.

Для двох дослідників з Університету Делавера це не риторичне питання. Вони мали намір з'ясувати, наскільки неприємна така поведінка, за яких обставин вона особливо дратує, і чи є способи не образити когось, коли вам просто потрібно перервати розмову, щоб відповісти на дзвінок.

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"Усі згодні з тим, що дратує, коли людина, з якою ви розмовляєте віч-на-віч, починає користуватися своїм телефоном, але досліджень не проводилося. Ми хотіли відповісти на питання: що ж такого не подобається у тому, що інша людина користується своїм телефоном? І що робить її кращою або гіршою?", – сказав Скотт Каплан, професор комунікації.

Асистенти бакалаврату аналізували відеозаписи свого взаємодії з учасниками дослідження. Один з висновків полягає в тому, що якщо людина відвертається, коли хтось дзвонить або дзвонить під час розмови, це показник того, що її особливо дратує або ображає поведінка співрозмовника.



Краще попередити про те, що ви чекаєте на важливий дзвінок

Попередити когось про те, що ви очікуєте дзвінка, який вам доведеться прийняти, є одним зі способів пом'якшити роздратування співрозмовника та знизити негативну думку про вас, коли вас переривають, – сказав Кортрайт. Хоча етикет використання мобільних телефонів з часом змінився, він вважає, що як і раніше важливо шукати способи не образити інших.

"Якщо така проста річ, як покласти телефон у кишеню і зменшити гучність, може допомогти уникнути сприйняття грубості, це здається справою, яка того варта", – сказав він.

А як поводитеся ви під час розмови: кладете телефон назад у кишеню чи перепрошуєте та берете слухавку?

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