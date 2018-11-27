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Я – ніч: трейлер серіалу з Крісом Пайном

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Я – ніч: дивитись трейлер серіалу онлайн: - фото 1
Я – ніч: дивитись трейлер серіалу онлайн:

У мережі з'явився трейлер до міні-серіалу "Я – ніч" (I Am the Night) від режисера "Диво-жінки". Дивіться трейлер онлайн на Радіо МАКСИМУМ!

Шестисерійний трилер "Я – ніч" (I Am the Night), над яким попрацювала режисер Петті Дженкінс (Диво-жінка) отримав другий моторошний трейлер. Прем'єра стрічки запланована вже на 28 січня 2019 року. Варто відзначити, що одну з головних ролей грає Кріс Пайн.

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Сюжет, який базується на реальній історії, розповідає про Фауну Ходел – дівчину, яка вирішує дізнатись хто вона така і звідки родом. Вона змінює міста та виходить на слід відомого лікаря і потенційного родича Джорджа Ходела, якого підозрювали у вбивстві знаменитої акторки. Щоправда, дівчина не сама намагатиметься розплутати клубок історій власної родини, адже їй допомагатиме журналіст.

Я ніч: дивитись трейлер серіалу онлайн:

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Джерело: Радіо МАКСИМУМ
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