ТОП-5 серіалів, які можна подивитись за один день

Шукаєте серіали, щоб подивитись вдома на вихідних? Радіо МАКСИМУМ зібрало підбірку серіалів у різних жанрах для затишних вечорів, які можна поглянути навіть за один день. Зацініть!

Не хочете витрачати багато часу на пошуки серіалів, щоб подивитись вдома за горням чаю та смаколиками? Влаштуйте атмосферний перегляд серіалів з близькими або самостійно та обирайте стрічки, які вам найбільше до вподоби. Серіали вихідного дня можна й справді побачити всього за день!

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Гудіні (16+)

Оригінальна назва: Houdini

Жанр: драма

Країна: Канада

Режисер: Улі Едел

У головних ролях: Едріан Броуді, Івен Джонс, Крістен Коннолі

Рік виходу: 2014

Кількість серій: 3

Тривалість: 40 хв.

Гаррі Гудіні – знаменитий ілюзіоніст, з яким пов'язано так багато таємниць та легенд, що важко розібрати, що ж є правдою, а що – просто вигадкою. Щоправда, реальним є те, що хлопцеві довелось дуже не легко на своєму шляху до слави. Гаррі народився у бідній родині, починав у цирку шапіто, був навіть шпигуном та виводив на чисту воду недомагів та чаклунів. До того ж, навіть у Гудіні були свої слабкі сторони, а персона, яку всі звикли бачити на сцені - його довготривала робота над собою. Міні-серіал показує життя ілюзіоніста, про яке мало хто знає.

Трейлер серіалу Гудіні дивитись онлайн:

Наш зоопарк

Оригінальна назва: Our Zoo

Жанр: драма

Країна: Великобританія

Режисер: Енді де Еммоні, Роберт МакКіллоп

У головних ролях: Ліз Уайт, Лі Інглбі, Хонор Кніфсі

Рік виходу: 2014

Кількість серій: 6

Тривалість: 60 хв.

Сюжет розгортається у 30 роки минулого століття, коли колишній військовий вирішує втілити свою мрію у життя – створити "Честерський зоопарк". Особливість зоопарку є те, що у нього немає ґрат, перегородок чи будь-яких внутрішніх кордонів. До слова, він існує і зараз, а також вважається найбільшим за територією та кількість видів флори та фауни у Великобританії. Незвичайна історія на реальних фактах.

Трейлер серіалу Наш зоопарк дивитись онлайн:

11/22/63

Оригінальна назва: 11/22/63

Жанр: трилер, детектив, фантастика

Країна: США

Режисер: Джеймс Стронг, Фред Туа, Джеймс Кент

У головних ролях: Джеймс Франко, Сара Гадон, Кріс Купер, Джордж МакКей

Рік виходу: 2016

Кількість серій: 8

Тривалість: 60 хв.

Старий джентельмен Ел має не надто популярне кафе, у якому стоїть таємнича підсобка. Щоправда, її секрет бережеться так довго, що якось Ел вирішує розкрити її своєму знайомому Джейку, який працює вчителем англійської мови. Виявилось, що двері приміщення ведуть не у Нарнію, а у минуле. Зважаючи на роки та хворобу, власник кафе вже не у силах мандрувати, але у нього є мрія, яку має здійснити його друг. Відтак, Ел вмовляє Джейка зайти у підсобку та врятувати від смерті президента Кеннеді. До слова, якщо ви ще не здогадались, то серіал знято за однойменним романом Стівена Кінга.

Дивитись трейлер серіалу 11/22/63 онлайн:

Краса всередині

Оригінальна назва: The Beauty Inside

Жанр: мелодрама

Країна: США

Режисер: Дрейк Доремус

У головних ролях: Тофер Грейс, Анна Акана, Роберт Майкл Адлер, Мері Елізабет Вінстед, Джек Аксельрод, Катріна Балф

Рік виходу: 2012

Кількість серій: 6

Тривалість: 5 хв.

Найкоротший міні-серіал, який вам лише доводилось побачити, адже серії тут екстремально швидкі. У центрі уваги Алекс, життя якого не назвеш звичайним, адже щоранку він прокидається у тілі зовсім іншої людини. Суміш різноманітних емоцій, характери та ставлення оточення, а також проблеми та сумніви – ось, що розкриває серіал. До того ж. він вкотре підкреслює не лише назвою, що краса – всередині.

Дивитись трейлер серіалу Краса всередині онлайн:

Дивовижна місіс Мейзел

Оригінальна назва: The Marvelous Mrs. Maisel

Жанр: комедія, драма

Країна: США

Режисер: Емі Шерман-Палладіно, Деніел Палладіно, Скотт Елліс

У головних ролях: Рейчел Броснахен, Алекс Борштейн, Марін Хінкль, Тоні Шелоуба, Майкл Зеген

Рік виходу: 2017

Кількість серій: 8

Тривалість: 56 хв.

Нью-Йорк 1958 рік. Ледь не ідеальна домогосподарка Міріам Мейзел мешкає на Манхеттені разом з чоловіком Джоелем та двома маленькими дітьми. Її життя важко назвати непередбачуваним, але якось все різко змінюється. Чоловік, якому не вдається реалізувати себе у стендапі, зізнається, що зраджує їй з секретаркою. Тому Міріам від незрозумілості ситуації напивається та сама виходить на сцену, зриваючи оплески. Тепер її майбутнє таке ж непевне, як і зоряне. Неймовірна атмосферність кожної серії і справді змушує закохатись у цей барвистий світ.

Дивитись трейлер серіалу Дивовижна місіс Мейзел онлайн:

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