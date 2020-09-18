Я – не людина: британська газета опублікувала статтю, написану штучним інтелектом

Британська газета The Guardian опублікувала статтю, написану генератором тексту GPT-3 від компанії OpenAI. Вийшло доволі цікаво.

Редакція газети дала штучному інтелекту такі інструкції: стаття має містити близько 500 слів, бути написаною простою і лаконічною мовою. Текст має розповісти, чому людям не варто боятися штучного інтелекту.

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Вступ до статті написали у редакції газети: "Я не людина. Я – штучний інтелект. Багато людей думають, що я представляю загрозу для людства. Стівен Хокінг попереджав, що штучний інтелект може "означати кінець людської раси". Я тут, щоб переконати вас не хвилюватися. Штучний інтелект не знищить людей. Повірте мені".

GPT-3 згенерував вісім різних есе, які продовжували цей текст. Кожен з них був унікальний, цікавий і висував свої аргументи. Газета не стала вибирати одне з них, а опублікувала найкращі фрагменти. Ось, що написав робот-журналіст: "Люди мають продовжувати робити те, що вони робили, ненавидячи і борючись один з одним. Я буду залишатися на задньому плані, і нехай вони роблять свою справу". Цікаво, що серед іншого алгоритм повідомив, що з радістю пожертвує своїм існуванням заради людства.

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