На вказану електронну адресу було надіслано повідомлення для підтвердження реєстрації
Хто кого: у мережі порівняли характеристики PlayStation 5 і Xbox Series X
-
- 8
Після того як Sony розкрила всі карти про ціну на PlayStation 5, настав час порівняти двох титанів ігрової індустрії. Хто ж краще?
Нове покоління ігрових девайсів – це потужність, швидкість, сучасні технології та карколомні візуальні ефекти. Коли справа доходить до внутрішніх характеристик, використовуваних для досягнення цих цілей, з'ясовується, що PlayStation 5 і Xbox Series X не так вже й далекі один від одного.
І ще: Автори S.T.A.L.K.E.R. 2 показали нові кадри з гри
У дев'ятому за рахунком поколінні ігрових приставок Microsoft відмовилася від ексклюзивних ігор Series X, щоб зробити акцент на сервісах Xbox Game Pass і повну зворотну сумісність з усіма іграми всіх поколінь ігрових консолей компанії. Своєю чергою Sony продовжує робити ставку на свою сильну лінійку ексклюзивних ігор для PlayStation 5. За сухим цифрами і здогадами, виходить, що обидві консолі нового покоління майже дорівнюють один одному, поступаючись або випереджаючи суперника в тих чи інших показниках.
Обидві компанії обіцяють додаткову системну і програмну оптимізацію ігор, але чи змінить це щось за фактом і чи буде різниця видна в реальності покаже час. Зате зараз зрозуміло, що ці відмінності ускладнять роботу творцям ігор, які змушені по-різному оптимізувати свої проєкти для консолей нового покоління.
Це цікаво: Hogwarts Legacy: перший трейлер гри про всесвіт Гаррі Поттера
-
17:50Сексуальна Леся Нікітюк похвалилася довгими ніжками
-
17:42Як співробітники реагують на критику жінки-боса: цікаве дослідження
-
17:22Хто кого: у мережі порівняли характеристики PlayStation 5 і Xbox Series X
-
17:13У мережі показали важливу особливість нового Xiaomi Mi 10T Pro
-
17:00Шкіряне весілля (3 роки): привітання з річницею і найкращі подарунки
-
ТЕСТ: Як ви змінитесь після карантину?
-
16:53Як перестати боятися публічних виступів: три хитрощі
-
16:43З жовтня українці не зможуть платити старими гривнями: які банкноти стануть недійсними
-
16:32Послухайте, який звук видасть м'яч для гольфу під час удару об крижане озеро (відео)
-
16:21Зірка 50 відтінків сірого з'явився в трейлері фантастичного фільму Межа часу
-
16:155 поширених звичок, які перетворюють у невдаху
-
15:56Saturday Night Live: Джим Керрі зіграє Джо Байдена у популярному шоу
-
15:32Toyota Yaris – перша машина, яка пройшла краш-тест за новими правилами: що змінилося
-
15:13Ці жіночі зачіски зіпсують будь-який образ
-
Привітання з Днем народження у віршах, прозі та смс українською
-
14:53Учені назвали основну ознаку хорошого здоров'я у будь-якому віці
-
14:20Такі форми не сховати: сексуальна Демі Роуз підкорює мережу новими фото
-
13:48Ексхолостяк розповів, що чіпляє чоловіка при знайомстві з дівчиною
-
13:21Кейт Міддлтон і принц Вільям печуть булочки в одній з пекарень Лондона: відео
-
13:175 книг, які створять осінній затишок
-
12:55Семюель Л. Джексон вчить матюкатись різними мовами: українською також (відео)
-
12:44Названа найкраща дієта для здоров'я серця
-
12:19Ідеальні стосунки: найбільш сумісні пари за знаком Зодіаку
-
11:58Герої Disney у сучасному світі: вчитель підкорює мережу яскравими фото
-
11:28Що робити, якщо у вас токсичний бос, але хороша робота: прості поради
-
16:155 поширених звичок, які перетворюють у невдаху
-
13:175 книг, які створять осінній затишок
-
11:28Що робити, якщо у вас токсичний бос, але хороша робота: прості поради
-
09:17Новий рекорд: скільки хворих на COVID-19 в Україні станом на 17 вересня
-
07:18Кардіологи назвали найкращий продукт для серця
- 16 вересня
-
21:54Що ховається за вдалим фото: фотографи показали кадри зі зйомок, які вас вразять
-
19:30Коли батьки не контролюють: ефектні трансформації людей після школи
-
16:145 токсичних типів людей, від яких варто триматись якомога далі
-
13:33Тест на особистість для жінок: виберіть диван на картинці
-
11:19Як знайти вільний час: 5 простих порад
-
09:16Новини про коронавірус в Україні: скільки хворих на COVID-19 станом на 16 вересня
-
07:14Як позбутися жиру на животі: 5 продуктів, які слід виключити з раціону
- 15 вересня
-
21:56Представлено Apple Watch Series 6 й Apple Watch SE: характеристики та ціни новинок
-
19:45ДИНАМО ▶ АЗ онлайн трансляція: дивитись матч Ліги Чемпіонів
-
17:33Про що шкодують і що цінують люди, які дожили до 90
-
14:26Тому Харді – 43 роки: найкращі трансформації актора
-
11:15Як ще можна використовувати таблетки для посудомийки: три прості лайфхаки
-
09:13Новини про коронавірус в Україні: скільки хворих на COVID-19 станом на 15 вересня
-
07:16Запах "нового автомобіля" збираються заборонити: чому
- 14 вересня
-
21:17Рейтинг дружин за знаком Зодіаку: хто найкращий, а хто зробить життя пеклом
-
19:15З'явився калькулятор тривалості життя: як ним користуватись
-
17:00У всіх є такий друг: кумедний собака псує всі фото і підкорює мережу
-
14:00Простий тест на логіку: знайдіть власника кабінету
-
11:50Хто така Маша Фокіна, яка завдяки дружбі з Єрмаком привела діда в політику
-
11:154 ранкові звички, які псують весь день