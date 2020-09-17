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Хто кого: у мережі порівняли характеристики PlayStation 5 і Xbox Series X

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PlayStation vs Xbox - фото 1
PlayStation vs Xbox / rozetked

Після того як Sony розкрила всі карти про ціну на PlayStation 5, настав час порівняти двох титанів ігрової індустрії. Хто ж краще?

Нове покоління ігрових девайсів – це потужність, швидкість, сучасні технології та карколомні візуальні ефекти. Коли справа доходить до внутрішніх характеристик, використовуваних для досягнення цих цілей, з'ясовується, що PlayStation 5 і Xbox Series X не так вже й далекі один від одного.

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У дев'ятому за рахунком поколінні ігрових приставок Microsoft відмовилася від ексклюзивних ігор Series X, щоб зробити акцент на сервісах Xbox Game Pass і повну зворотну сумісність з усіма іграми всіх поколінь ігрових консолей компанії. Своєю чергою Sony продовжує робити ставку на свою сильну лінійку ексклюзивних ігор для PlayStation 5. За сухим цифрами і здогадами, виходить, що обидві консолі нового покоління майже дорівнюють один одному, поступаючись або випереджаючи суперника в тих чи інших показниках.

Обидві компанії обіцяють додаткову системну і програмну оптимізацію ігор, але чи змінить це щось за фактом і чи буде різниця видна в реальності покаже час. Зате зараз зрозуміло, що ці відмінності ускладнять роботу творцям ігор, які змушені по-різному оптимізувати свої проєкти для консолей нового покоління.

Хто кого: у мережі порівняли характеристики PlayStation 5 і Xbox Series X - фото 425969

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Джерело: bbc
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